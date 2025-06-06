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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Сырники без яиц, из одной горсти сыра: невероятно рыхлые, не прилипают и не "плывут"

Сырники — это традиционный украинский завтрак. Однако можно ли его приготовить без яиц? Существует отличный рецепт только из сыра, сахара и муки.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
23 минуты
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Сырники без яиц: рецепт

Сырники без яиц: рецепт / © Фото из открытых источников

На самом деле сырники без яиц получаются даже более нежными, ароматными и более вкусными. Кроме того, такой рецепт является идеальным вариантом для тех, кто не переносит яйца, ведь снижает возможные аллергические реакции.

Ингредиенты

творог 5% жирности
300г
сахар
2 ст. ложки
ванильный сахар
щепотка
мука
3 ст. ложки
сметаны
1 ст. ложка
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Тщательно разомните сыр вилкой или пропустите через сито, добавьте сахар, ванильный сахар и муку. Если тесто получится слишком сухим, можно подмешать ложку сметаны для мягкости.

  2. Обжаривайте сырники на среднем огне в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

  3. Важно: держите средний огонь и не накрывайте сковороду крышкой. Так сырники сохранят свою форму, нежность и аромат.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
242
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