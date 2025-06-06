Сырники без яиц, из одной горсти сыра: невероятно рыхлые, не прилипают и не "плывут"

Сырники без яиц: рецепт / © Фото из открытых источников

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На самом деле сырники без яиц получаются даже более нежными, ароматными и более вкусными. Кроме того, такой рецепт является идеальным вариантом для тех, кто не переносит яйца, ведь снижает возможные аллергические реакции.

Ингредиенты творог 5% жирности 300г сахар 2 ст. ложки ванильный сахар щепотка мука 3 ст. ложки сметаны 1 ст. ложка масло для жарки

Процесс приготовления:

Тщательно разомните сыр вилкой или пропустите через сито, добавьте сахар, ванильный сахар и муку. Если тесто получится слишком сухим, можно подмешать ложку сметаны для мягкости. Обжаривайте сырники на среднем огне в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Важно: держите средний огонь и не накрывайте сковороду крышкой. Так сырники сохранят свою форму, нежность и аромат.

Приятного аппетита!

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