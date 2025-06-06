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Сырники без яиц, из одной горсти сыра: невероятно рыхлые, не прилипают и не "плывут"
Сырники — это традиционный украинский завтрак. Однако можно ли его приготовить без яиц? Существует отличный рецепт только из сыра, сахара и муки.
На самом деле сырники без яиц получаются даже более нежными, ароматными и более вкусными. Кроме того, такой рецепт является идеальным вариантом для тех, кто не переносит яйца, ведь снижает возможные аллергические реакции.
Ингредиенты
- творог 5% жирности
- 300г
- сахар
- 2 ст. ложки
- ванильный сахар
- щепотка
- мука
- 3 ст. ложки
- сметаны
- 1 ст. ложка
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Тщательно разомните сыр вилкой или пропустите через сито, добавьте сахар, ванильный сахар и муку. Если тесто получится слишком сухим, можно подмешать ложку сметаны для мягкости.
Обжаривайте сырники на среднем огне в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Важно: держите средний огонь и не накрывайте сковороду крышкой. Так сырники сохранят свою форму, нежность и аромат.
Приятного аппетита!