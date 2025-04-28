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Сырный пляцок по мотивам дубайского шоколада: авторский рецепт Лилии Цвит
Этот десерт достоин всех усилий! Дубайский пляцок сочетает шоколадные мотивы и элементы, напоминающие экзотические вкусности из Дубая.
Его уникальный вкус оставляет неизгладимое впечатление, раскрывая все тонкости шоколада в необычной комбинации. Это авторский рецепт известной кулинарки Лилии Цвит.
Ингредиенты
- куриные яйца
- 6 шт.
- сливочное масло
- 155г
- сахар
- 480г
- какао
- 90г
- разрыхлитель
- 1 ч. ложка
- пшеничная мука
- 280г
- сыр кисломолочный
- 1,2 кг
- сахар ванильный
- 10г
- крахмал кукурузный
- 20г
- молоко
- 880 мл
- манка
- 30г
- кокосовая стружка (зеленого цвета)
- 100г
- семена подсолнечника жареные
- 50г
- шоколад
- 100г
- масло подсолнечное
- 10 мл
Процесс приготовления:
Измельчить жареные семена подсолнечника с помощью блендера.
Приготовить тесто: растопите сливочное масло до жидкого состояния, охладите его. В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте охлажденное масло и смешайте до однородности с помощью миксера. Затем введите муку, какао и разрыхлитель, перемешайте ложкой и замесите тесто, пока оно не станет эластичным.
Сохраните одну треть теста в морозильнике. Остальное тесто равномерно распределите на застеленный противень, прижимая пальцами к толщине 1-1.5 см. Проколите поверхность вилкой по всему телу теста.
Приготовьте творожную массу: смешайте кисломолочный творог, сахар (250 г), ванильный сахар, кукурузный крахмал, какао (60 г), яйца (4 шт) и молоко (180 мл). Сначала перемешивайте ложкой, а затем взбейте миксером до однородности.
Для дубайской массы: вылейте молоко (700 мл) в кастрюлю, добавьте сахар (80 г) и манку, перемешайте венчиком. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда масса закипит, снимите с плиты, добавьте масло (30 г), зеленую кокосовую стружку и измельченные семена, тщательно перемешайте.
Сформируйте тесто: равномерно распределите творожную массу на подготовленном тесте. Застывшее тесто из морозилки натрите на творожную массу. Поверх этой смеси выложите еще тёплую кокосовую массу и распределите ее по всей поверхности.
Разогрейте духовку до 170°С и выпекайте тесто в течение часа. Дайте ему остыть в форме.
Пока тесто остывает, растопите шоколад с маслом в миске над горячим водяным куполом или в микроволновке.
Когда тесто остынет, извлеките его из формы, удалите пергамент и украсьте шоколадом. Поставьте в холодильник на несколько часов для застывания.
Приятного аппетита!