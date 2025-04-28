Сырный пляцок по мотивам дубайского шоколада: авторский рецепт Лилии Цвит

Его уникальный вкус оставляет неизгладимое впечатление, раскрывая все тонкости шоколада в необычной комбинации. Это авторский рецепт известной кулинарки Лилии Цвит.

Процесс приготовления:

Измельчить жареные семена подсолнечника с помощью блендера.

Приготовить тесто: растопите сливочное масло до жидкого состояния, охладите его. В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте охлажденное масло и смешайте до однородности с помощью миксера. Затем введите муку, какао и разрыхлитель, перемешайте ложкой и замесите тесто, пока оно не станет эластичным.

Сохраните одну треть теста в морозильнике. Остальное тесто равномерно распределите на застеленный противень, прижимая пальцами к толщине 1-1.5 см. Проколите поверхность вилкой по всему телу теста.

Приготовьте творожную массу: смешайте кисломолочный творог, сахар (250 г), ванильный сахар, кукурузный крахмал, какао (60 г), яйца (4 шт) и молоко (180 мл). Сначала перемешивайте ложкой, а затем взбейте миксером до однородности.

Для дубайской массы: вылейте молоко (700 мл) в кастрюлю, добавьте сахар (80 г) и манку, перемешайте венчиком. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда масса закипит, снимите с плиты, добавьте масло (30 г), зеленую кокосовую стружку и измельченные семена, тщательно перемешайте.

Сформируйте тесто: равномерно распределите творожную массу на подготовленном тесте. Застывшее тесто из морозилки натрите на творожную массу. Поверх этой смеси выложите еще тёплую кокосовую массу и распределите ее по всей поверхности.

Разогрейте духовку до 170°С и выпекайте тесто в течение часа. Дайте ему остыть в форме.

Пока тесто остывает, растопите шоколад с маслом в миске над горячим водяным куполом или в микроволновке.