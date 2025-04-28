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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Сырный пляцок по мотивам дубайского шоколада: авторский рецепт Лилии Цвит

Этот десерт достоин всех усилий! Дубайский пляцок сочетает шоколадные мотивы и элементы, напоминающие экзотические вкусности из Дубая.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
527 ккал
Дубайский сырный плацок (фото иллюстративный)

Дубайский сырный плацок (фото иллюстративный) / © Pixabay

Его уникальный вкус оставляет неизгладимое впечатление, раскрывая все тонкости шоколада в необычной комбинации. Это авторский рецепт известной кулинарки Лилии Цвит.

Ингредиенты

куриные яйца
6 шт.
сливочное масло
155г
сахар
480г
какао
90г
разрыхлитель
1 ч. ложка
пшеничная мука
280г
сыр кисломолочный
1,2 кг
сахар ванильный
10г
крахмал кукурузный
20г
молоко
880 мл
манка
30г
кокосовая стружка (зеленого цвета)
100г
семена подсолнечника жареные
50г
шоколад
100г
масло подсолнечное
10 мл

Процесс приготовления:

  1. Измельчить жареные семена подсолнечника с помощью блендера.

  2. Приготовить тесто: растопите сливочное масло до жидкого состояния, охладите его. В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте охлажденное масло и смешайте до однородности с помощью миксера. Затем введите муку, какао и разрыхлитель, перемешайте ложкой и замесите тесто, пока оно не станет эластичным.

  3. Сохраните одну треть теста в морозильнике. Остальное тесто равномерно распределите на застеленный противень, прижимая пальцами к толщине 1-1.5 см. Проколите поверхность вилкой по всему телу теста.

  4. Приготовьте творожную массу: смешайте кисломолочный творог, сахар (250 г), ванильный сахар, кукурузный крахмал, какао (60 г), яйца (4 шт) и молоко (180 мл). Сначала перемешивайте ложкой, а затем взбейте миксером до однородности.

  5. Для дубайской массы: вылейте молоко (700 мл) в кастрюлю, добавьте сахар (80 г) и манку, перемешайте венчиком. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда масса закипит, снимите с плиты, добавьте масло (30 г), зеленую кокосовую стружку и измельченные семена, тщательно перемешайте.

  6. Сформируйте тесто: равномерно распределите творожную массу на подготовленном тесте. Застывшее тесто из морозилки натрите на творожную массу. Поверх этой смеси выложите еще тёплую кокосовую массу и распределите ее по всей поверхности.

  7. Разогрейте духовку до 170°С и выпекайте тесто в течение часа. Дайте ему остыть в форме.

  8. Пока тесто остывает, растопите шоколад с маслом в миске над горячим водяным куполом или в микроволновке.

  9. Когда тесто остынет, извлеките его из формы, удалите пергамент и украсьте шоколадом. Поставьте в холодильник на несколько часов для застывания.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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