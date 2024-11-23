Такой вкусности в магазине не купишь: ароматная ромовая баба, которая "разлетается" за 5 минут

Ромова баба – популярный десерт среди украинцев. Оказывается, готовить его очень просто.
Вкусное сочетание рома, ароматного теста и сладкой глазури. Ромовая баба прекрасно подойдет на праздничный стол.
Ингредиенты
- пшеничная мука высшего сорта
- 250 г
- молоко средней жирности
- 100 мл
- сливочное масло
- 100 г
- изюм
- 80 г
- орехи
- 80 г
- сахар
- 515 г
- прессованные дрожжи
- 15 г
- сырое куриное яйцо
- 1-2 шт
- вода
- 600 мл
- ром
- 30-40 г
- лимонный сок
- по вкусу
- свежие или мороженые ягоды
- по вкусу
- листья розмарина
- по желанию
Процесс приготовления:
- Предварительно размочите и подсушите изюм, выложите в глубокую емкость и залейте половиной рома. Оставьте на несколько минут, чтобы просочились. Подойдите молоко к комнатной температуре, растворите в нем дрожжи. Добавьте 1 ст. ложку муки и 15 г сахара. Перемешайте и оставьте в теплом месте.
- За это время растопите на водяной бане сливочное масло, а также просейте муку, в центре горки из муки сделайте углубление. Яйца взбейте миксером до пышности. В углубление влейте смесь из молока и дрожжей, замешайте тесто. Постепенно добавьте яйца, сливочное масло, но немного оставьте для смазывания формы.
- Замесите тесто, оно должно быть эластичным и однородным. Добавьте к нему изюм и ром, в котором они настаивались, всыпьте измельченные орехи, при необходимости можно добавить еще муки. Вымесите еще раз. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в теплом месте.
- Пока подходит тесто, нужно приготовить форму. Лучше всего подойдет для кексов. Смажьте ее остатками масла. Постепенно выложите в нее все тесто, форму нужно заполнить на 2/3.
- Включите духовой шкаф, выставьте 180-200 градусов, поставьте тесто рядом с разогретой духовкой, чтобы оно еще подошло. Затем выставьте на решетку и выпекайте примерно 30 минут.
- С 250 г сахара и 400 мл воды сварите сироп на медленном огне, охладите и влейте в него остальную рому. Хорошо перемешайте. Готовую бабушку остудите, проткните деревянной зубочисткой в нескольких местах, равномерно полейте сиропом, оставьте, чтобы она пропиталась.
- Влейте в кастрюлю оставшуюся воду на средний огонь, постепенно всыпьте 250 г сахара, помешивая, доведите до кипения. Должна получиться консистенция "мягкого шарика". Снимите с огня, добавьте лимонный сок. Поместите емкость в сосуд с холодной водой и непрерывно перемешивайте, пока масса не побелеет. Она должна иметь консистенцию густой сметаны.
- Помадкой полейте готовое изделие, при необходимости украсьте ягодами и веточками розмарина.
Приятного аппетита!