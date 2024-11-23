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Такой вкусности в магазине не купишь: ароматная ромовая баба, которая "разлетается" за 5 минут

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
338 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
2 мин
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Такой вкусности в магазине не купишь: ароматная ромовая баба, которая "разлетается" за 5 минут

Как приготовить ромовую бабу / Фото: Фото из открытых источников

Ромова баба – популярный десерт среди украинцев. Оказывается, готовить его очень просто.

Вкусное сочетание рома, ароматного теста и сладкой глазури. Ромовая баба прекрасно подойдет на праздничный стол.

Ингредиенты

пшеничная мука высшего сорта
250 г
молоко средней жирности
100 мл
сливочное масло
100 г
изюм
80 г
орехи
80 г
сахар
515 г
прессованные дрожжи
15 г
сырое куриное яйцо
1-2 шт
вода
600 мл
ром
30-40 г
лимонный сок
по вкусу
свежие или мороженые ягоды
по вкусу
листья розмарина
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Предварительно размочите и подсушите изюм, выложите в глубокую емкость и залейте половиной рома. Оставьте на несколько минут, чтобы просочились. Подойдите молоко к комнатной температуре, растворите в нем дрожжи. Добавьте 1 ст. ложку муки и 15 г сахара. Перемешайте и оставьте в теплом месте.
  2. За это время растопите на водяной бане сливочное масло, а также просейте муку, в центре горки из муки сделайте углубление. Яйца взбейте миксером до пышности. В углубление влейте смесь из молока и дрожжей, замешайте тесто. Постепенно добавьте яйца, сливочное масло, но немного оставьте для смазывания формы.
  3. Замесите тесто, оно должно быть эластичным и однородным. Добавьте к нему изюм и ром, в котором они настаивались, всыпьте измельченные орехи, при необходимости можно добавить еще муки. Вымесите еще раз. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в теплом месте.
  4. Пока подходит тесто, нужно приготовить форму. Лучше всего подойдет для кексов. Смажьте ее остатками масла. Постепенно выложите в нее все тесто, форму нужно заполнить на 2/3.
  5. Включите духовой шкаф, выставьте 180-200 градусов, поставьте тесто рядом с разогретой духовкой, чтобы оно еще подошло. Затем выставьте на решетку и выпекайте примерно 30 минут.
  6. С 250 г сахара и 400 мл воды сварите сироп на медленном огне, охладите и влейте в него остальную рому. Хорошо перемешайте. Готовую бабушку остудите, проткните деревянной зубочисткой в нескольких местах, равномерно полейте сиропом, оставьте, чтобы она пропиталась.
  7. Влейте в кастрюлю оставшуюся воду на средний огонь, постепенно всыпьте 250 г сахара, помешивая, доведите до кипения. Должна получиться консистенция "мягкого шарика". Снимите с огня, добавьте лимонный сок. Поместите емкость в сосуд с холодной водой и непрерывно перемешивайте, пока масса не побелеет. Она должна иметь консистенцию густой сметаны.
  8. Помадкой полейте готовое изделие, при необходимости украсьте ягодами и веточками розмарина.

Приятного аппетита!

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