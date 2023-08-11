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Всего несколько ингредиентов — и быстрый пирог готов: смешайте яблоки и морковь

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
459
Время на прочтение
1 мин
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Всего несколько ингредиентов — и быстрый пирог готов: смешайте яблоки и морковь

Морковно-яблочный пирог: рецепт / Фото: Pexels

Яблоки и морковь – идеально сочетаются и прекрасно смакуют вместе. Предлагаем приготовить вкусный и ароматный морковный пирог с яблоками.

Морковно-яблочный пирог сочетает сладкий вкус яблок и нежную текстуру моркови. В летний период такой десерт станет отличной альтернативой традиционной фруктовой выпечке.

Ингредиенты

пшеничная мука
2 стакана
сода
1/2 чайной ложки
соль
1/2 чайной ложки
порошок для выпечки
1 чайная ложка
сахар
1 стакан
масло
1/2 стакана
яйца
2 шт.
яблоки средние
2 шт.
морковь средняя (натертая)
2 шт.
корица
1 чайная ложка
ванильный экстракт (по желанию)
1/2 чайной ложки

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов.
  2. Совместите в большой глубокой миске соль, муку, соду и порошок для выпечки.
  3. Взбейте в другой миске яйца с сахаром до однородности. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.
  4. Аккуратно влейте жидкую часть теста в сухие ингредиенты, медленно смешивая.
  5. Раскатайте тесто и разместите его на дне формы. Можно оставить маленькую часть для декорирования.
  6. Приготовьте начинку: в миске смешайте мелко натертую морковь, сахар, нарезанные ломтиками яблоки, щепотку соли, корицу, ванильный экстракт.
  7. Всю начинку равномерно распределите по тесту.
  8. Из остатков теста можете сделать разные декоративные элементы.
  9. Выпекать 40-45 минут (верх должен стать золотистым).
  10. Перед подачей нужно охладить.

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Дата публикации
Просмотры
459
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