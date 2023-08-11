Всего несколько ингредиентов — и быстрый пирог готов: смешайте яблоки и морковь

Яблоки и морковь – идеально сочетаются и прекрасно смакуют вместе. Предлагаем приготовить вкусный и ароматный морковный пирог с яблоками.
Морковно-яблочный пирог сочетает сладкий вкус яблок и нежную текстуру моркови. В летний период такой десерт станет отличной альтернативой традиционной фруктовой выпечке.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 2 стакана
- сода
- 1/2 чайной ложки
- соль
- 1/2 чайной ложки
- порошок для выпечки
- 1 чайная ложка
- сахар
- 1 стакан
- масло
- 1/2 стакана
- яйца
- 2 шт.
- яблоки средние
- 2 шт.
- морковь средняя (натертая)
- 2 шт.
- корица
- 1 чайная ложка
- ванильный экстракт (по желанию)
- 1/2 чайной ложки
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов.
- Совместите в большой глубокой миске соль, муку, соду и порошок для выпечки.
- Взбейте в другой миске яйца с сахаром до однородности. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.
- Аккуратно влейте жидкую часть теста в сухие ингредиенты, медленно смешивая.
- Раскатайте тесто и разместите его на дне формы. Можно оставить маленькую часть для декорирования.
- Приготовьте начинку: в миске смешайте мелко натертую морковь, сахар, нарезанные ломтиками яблоки, щепотку соли, корицу, ванильный экстракт.
- Всю начинку равномерно распределите по тесту.
- Из остатков теста можете сделать разные декоративные элементы.
- Выпекать 40-45 минут (верх должен стать золотистым).
- Перед подачей нужно охладить.