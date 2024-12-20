Торт "Адам" с ванильным кремом и глазурью: духовка не нужна

Приготовьте на праздничный стол этот нежный торт с творожно-ванильной начинкой в шоколадной глазури.
Этот десерт обязательно покорит сердца ваших домашних и гостей. Вы можете смело экспериментировать с начинкой, готовя ее по собственному вкусу. В рецепте представлен классический вариант.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 150 г
- растительное масло
- 100 мл
- молоко теплое
- 200 мл
- мука
- 260-300 г
- разрыхлитель
- 1,5 ч. ложки
- какао
- 2 ст. ложки
- творог
- 300 г
- сахарная пудра
- 2 ст. ложки
- ванильный сахар
- 10 г
- сметана
- 3 ст. ложки
- черный шоколад
- 80 г
- сливочное масло
- 20 г
- молоко (на глазурь)
- 2 ст. ложки
- молоко (для пропитки лепешек)
- 60 мл
Процесс приготовления:
- Яйца взбить миксером в светлую массу, добавить растительное масло, перемешать и влить теплое молоко, еще раз перемешать миксером. Просеять муку, какао, перемешать до однородной массы.
- Взять сковороду в 26 см, выложить пергамент (вырезанный кругом), разогреть на огне, вылить тесто и готовить лепешку на маленьком огне под крышкой 30-35 минут. Перевернуть и готовить еще 5 минут.
- Приготовить крем: творог смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сметаной, поставить в холодильник, пока лепешка охлаждается.
- Корж разрезать на 2 части, пропитать молоком и перемазать кремом. Не забывайте о боках.
- Приготовить глазурь: растопить шоколад в микроволновке, добавить молоко и сливочное масло, смазать торт.
- Поставить готовый торт в холодильник на 3-4 часа.
Приятного аппетита!