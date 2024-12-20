Торт "Адам" с ванильным кремом и глазурью: духовка не нужна

Приготовьте на праздничный стол этот нежный торт с творожно-ванильной начинкой в шоколадной глазури.

Этот десерт обязательно покорит сердца ваших домашних и гостей. Вы можете смело экспериментировать с начинкой, готовя ее по собственному вкусу. В рецепте представлен классический вариант.

Ингредиенты яйца 3 шт. сахар 150 г растительное масло 100 мл молоко теплое 200 мл мука 260-300 г разрыхлитель 1,5 ч. ложки какао 2 ст. ложки творог 300 г сахарная пудра 2 ст. ложки ванильный сахар 10 г сметана 3 ст. ложки черный шоколад 80 г сливочное масло 20 г молоко (на глазурь) 2 ст. ложки молоко (для пропитки лепешек) 60 мл

Процесс приготовления:

Яйца взбить миксером в светлую массу, добавить растительное масло, перемешать и влить теплое молоко, еще раз перемешать миксером. Просеять муку, какао, перемешать до однородной массы. Взять сковороду в 26 см, выложить пергамент (вырезанный кругом), разогреть на огне, вылить тесто и готовить лепешку на маленьком огне под крышкой 30-35 минут. Перевернуть и готовить еще 5 минут. Приготовить крем: творог смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сметаной, поставить в холодильник, пока лепешка охлаждается. Корж разрезать на 2 части, пропитать молоком и перемазать кремом. Не забывайте о боках. Приготовить глазурь: растопить шоколад в микроволновке, добавить молоко и сливочное масло, смазать торт. Поставить готовый торт в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!