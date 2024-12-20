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Торт "Адам" с ванильным кремом и глазурью: духовка не нужна

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
698
Время на прочтение
1 мин
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Торт "Адам" с ванильным кремом и глазурью: духовка не нужна

Торт "Адам" (фото с сайта Мы-Украина) / Фото: Фото из открытых источников

Приготовьте на праздничный стол этот нежный торт с творожно-ванильной начинкой в шоколадной глазури.

Этот десерт обязательно покорит сердца ваших домашних и гостей. Вы можете смело экспериментировать с начинкой, готовя ее по собственному вкусу. В рецепте представлен классический вариант.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
сахар
150 г
растительное масло
100 мл
молоко теплое
200 мл
мука
260-300 г
разрыхлитель
1,5 ч. ложки
какао
2 ст. ложки
творог
300 г
сахарная пудра
2 ст. ложки
ванильный сахар
10 г
сметана
3 ст. ложки
черный шоколад
80 г
сливочное масло
20 г
молоко (на глазурь)
2 ст. ложки
молоко (для пропитки лепешек)
60 мл

Процесс приготовления:

  1. Яйца взбить миксером в светлую массу, добавить растительное масло, перемешать и влить теплое молоко, еще раз перемешать миксером. Просеять муку, какао, перемешать до однородной массы.
  2. Взять сковороду в 26 см, выложить пергамент (вырезанный кругом), разогреть на огне, вылить тесто и готовить лепешку на маленьком огне под крышкой 30-35 минут. Перевернуть и готовить еще 5 минут.
  3. Приготовить крем: творог смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сметаной, поставить в холодильник, пока лепешка охлаждается.
  4. Корж разрезать на 2 части, пропитать молоком и перемазать кремом. Не забывайте о боках.
  5. Приготовить глазурь: растопить шоколад в микроволновке, добавить молоко и сливочное масло, смазать торт.
  6. Поставить готовый торт в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!

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