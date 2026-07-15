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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Торт без духовки за 15 минут: настолько нежный, что "Наполеон" и "Медовик" могут позавидовать

Если хочется домашнего торта, но нет желания часами стоять у духовки, этот рецепт станет настоящей находкой.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Комментарии
Торт за 15 минут без духовки (фото с сайта "Господинька")

Торт за 15 минут без духовки (фото с сайта "Господинька")

Коржи не нужно выпекать, а весь процесс занимает минимум времени. Десерт получается нежным, сочным и прекрасно подходит уже после нескольких часов охлаждения. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

печенье
300г
молоко для пропитки
120 мл
молоко в крем
500 мл
яйца
2шт.
сахар
80г
кукурузный крахмал
40г
ванильный сахар
10г
сливочное масло
50г

Процесс приготовления:

  1. В кастрюле смешайте яйца, обычный и ванильный сахар, крахмал. Влейте молоко, хорошо перемешайте венчиком до однородности.

  2. Поставьте смесь на средний огонь и постоянно помешивая, варите до загустения. После этого добавьте сливочное масло и размешивайте, пока оно полностью не растает.

  3. Каждое печенье быстро погружайте в молоко буквально на 1–2 секунды, чтобы оно стало более мягким, но не размокло.

  4. На дно формы или глубокой емкости выложите слой печенья.

  5. Сверху равномерно нанесите часть теплого крема.

  6. Повторяйте слои до тех пор, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой обязательно покройте кремом.

  7. Посыпьте торт крошкой из печенья или тертым шоколадом. По желанию можно добавить кокосовую стружку, измельченные орехи или ягоды.

  8. Поставьте десерт в холодильник минимум на 3–4 часа, а еще лучше оставьте на ночь. За это время печенье хорошо пропитается кремом и станет похоже на нежные лепешки.

Приятного аппетита!

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
126
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