Торт без духовки за 15 минут: настолько нежный, что "Наполеон" и "Медовик" могут позавидовать

Торт за 15 минут без духовки (фото с сайта "Господинька")

Коржи не нужно выпекать, а весь процесс занимает минимум времени. Десерт получается нежным, сочным и прекрасно подходит уже после нескольких часов охлаждения. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Процесс приготовления:

В кастрюле смешайте яйца, обычный и ванильный сахар, крахмал. Влейте молоко, хорошо перемешайте венчиком до однородности.

Поставьте смесь на средний огонь и постоянно помешивая, варите до загустения. После этого добавьте сливочное масло и размешивайте, пока оно полностью не растает.

Каждое печенье быстро погружайте в молоко буквально на 1–2 секунды, чтобы оно стало более мягким, но не размокло.

На дно формы или глубокой емкости выложите слой печенья.

Сверху равномерно нанесите часть теплого крема.

Повторяйте слои до тех пор, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой обязательно покройте кремом.

Посыпьте торт крошкой из печенья или тертым шоколадом. По желанию можно добавить кокосовую стружку, измельченные орехи или ягоды.