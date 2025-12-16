Торт без выпекания: рецепт приготовления вкусного десерта из простых ингредиентов, когда нет света

Рецепт торта

Этот рецепт — гениальная находка времен, когда кулинарное творчество должно было обходиться минимумом продуктов. Это классический пример того, как из обычных ингредиентов можно создать невероятный вкус.

Его уникальность в том, что основой являются обычные панировочные сухари. Они, в сочетании со сметаной, сливочным маслом и какао, превращаются в влажный, насыщенный шоколадный десерт. Его текстура — немного зернистая, а вкус — глубокий, неповторимый и дарит ощущение настоящего, простого сладкого счастья. И его не нужно выпекать!

Необходимые ингредиенты

Сухари (желательно светлые, без специй) — 200 г

Сахар — 200 г

Сметана (20-25%) — 200 г

Сливочное масло — 150 г

Какао-порошок — 3 ст. л.

Грецкие орехи — 100 г

Для декора глазурь или орехи.

Как приготовить торт из сухарей

Смешайте измельченные сухари с половиной сахара. Измельчите орехи.

В сотейнике растопите масло, добавьте оставшийся сахар, сметану и какао. Постоянно помешивая прогрейте смесь до однородности и появления первых пузырьков, но не доводите до кипения.

Снимите основание с огня. Сразу же всыпьте в нее сухарно-сахарную смесь и орехи. Тщательно перемешайте, чтобы сухари полностью пропитались.

Застелите форму пищевой пленкой. Выложите теплую массу, хорошо утрамбуйте и разровняйте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 6–8 часов, или лучше всего на всю ночь, чтобы торт хорошо пропитался и застыл.

Перед подачей переверните торт на тарелку, снимите пленку и украсьте по своему вкусу шоколадной глазурью или орехами.