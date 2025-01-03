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Торт "Медовик" с необычным кремом: любимый десерт понравится еще больше

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
492 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
2 мин
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Торт "Медовик" с необычным кремом: любимый десерт понравится еще больше

Классический торт "Медовик" с необычным кремом / Фото: Фото из открытых источников

Хотя бы раз в жизни каждый кулинар пробовал печь классический торт "Медовик".

Однако, вам непременно следует приготовить к этому десерту необычный крем, полностью меняющий вкус выпечки.

Ингредиенты

сливочное масло
100 г
мед
130 г
сахар
180 г
яйца
3 шт.
сода
2 ч. ложки
соль
1/2 ч. ложки
мука
600 г
сгущенка
380 г
сливки 10%
100 мл
сливочное масло (для крема)
80 г
сливочный сыр
450-500 г
ванилин
на кончике ножа

Процесс приготовления:

  1. В кастрюлю с толстым дном выложить сливочное масло, выбить яйца, добавить мед, соль, соду и сахар. Нагреть на среднем огне постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты растворились. Как заметите, что масса начала пениться и увеличиваться в объеме, нужно снять с огня.
  2. Сразу всыпать муку, размешать и замесить тесто с помощью лопатки. Выложить тесто на рабочую поверхность, посыпать мукой, вымесить и собрать в шар. На это уйдет примерно 2 минуты.
  3. Тесто нужно сразу разделить на 9-10 частиц, скатать в шарики, выложить на тарелку, закрыть пленкой и поставить в холодильник до полного охлаждения.
  4. Духовку разогреть в режиме конвекции верх-низ до 180-190 градусов. Раскатать тесто на пергаменте, вырезать с помощью кольца, чтобы все лепешки имели одинаковый диаметр — 24 см.
  5. Выпекать около 3-4 минут вместе с остатками теста. Лучше следить, потому что лепешки быстро румянятся. Готовые лепешки выложить и оставить до полного охлаждения.
  6. Сгущенку и размягченное сливочное масло выложить в чашу миксера, добавить сливочный сыр, сливки, ванилин, взбить до однородной массы. Крем должен иметь консистенцию густой сметаны.
  7. На блюдо поставить разъемное кольцо, положить первый лепешку, смазать его кремом и так сложить весь торт. Поставить в холодильник на 1 час. Остатки теста измельчить в крошку и осыпать торт. Вернуть в холодильник еще на 5 часов.

Приятного аппетита!

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