Торт "Медовик" с необычным кремом: любимый десерт понравится еще больше

Хотя бы раз в жизни каждый кулинар пробовал печь классический торт "Медовик".
Однако, вам непременно следует приготовить к этому десерту необычный крем, полностью меняющий вкус выпечки.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 100 г
- мед
- 130 г
- сахар
- 180 г
- яйца
- 3 шт.
- сода
- 2 ч. ложки
- соль
- 1/2 ч. ложки
- мука
- 600 г
- сгущенка
- 380 г
- сливки 10%
- 100 мл
- сливочное масло (для крема)
- 80 г
- сливочный сыр
- 450-500 г
- ванилин
- на кончике ножа
Процесс приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном выложить сливочное масло, выбить яйца, добавить мед, соль, соду и сахар. Нагреть на среднем огне постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты растворились. Как заметите, что масса начала пениться и увеличиваться в объеме, нужно снять с огня.
- Сразу всыпать муку, размешать и замесить тесто с помощью лопатки. Выложить тесто на рабочую поверхность, посыпать мукой, вымесить и собрать в шар. На это уйдет примерно 2 минуты.
- Тесто нужно сразу разделить на 9-10 частиц, скатать в шарики, выложить на тарелку, закрыть пленкой и поставить в холодильник до полного охлаждения.
- Духовку разогреть в режиме конвекции верх-низ до 180-190 градусов. Раскатать тесто на пергаменте, вырезать с помощью кольца, чтобы все лепешки имели одинаковый диаметр — 24 см.
- Выпекать около 3-4 минут вместе с остатками теста. Лучше следить, потому что лепешки быстро румянятся. Готовые лепешки выложить и оставить до полного охлаждения.
- Сгущенку и размягченное сливочное масло выложить в чашу миксера, добавить сливочный сыр, сливки, ванилин, взбить до однородной массы. Крем должен иметь консистенцию густой сметаны.
- На блюдо поставить разъемное кольцо, положить первый лепешку, смазать его кремом и так сложить весь торт. Поставить в холодильник на 1 час. Остатки теста измельчить в крошку и осыпать торт. Вернуть в холодильник еще на 5 часов.
Приятного аппетита!