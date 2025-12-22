Торт "Муравейник": рецепт вкусного десерта из печенья, сгущенки и сливочного масла без выпекания

- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 2 мин
Торт «Муравейник» за 10 минут: рецепт без выпекания.
Торт «Муравейник» — это легендарный десерт, который многие помнят с детства. Его популярность объясняется простотой приготовления и удивительным вкусом, рождающимся из сочетания обычных продуктов. Главная особенность этого десерта заключается в контрасте текстур: хрустящей крошки печенья, густого сладкого крема и кусочков ароматных орехов.
Ингредиенты
Для приготовления классического домашнего торта вам понадобятся:
печенье песочное — 500 г
сгущенка — 380 г
масло сливочное — 200 г
орехи грецкие — 150 г
Как приготовить «Муравейник»
Процесс создания торта начинается с подготовки основания. Печенье необходимо переложить в крепкий полиэтиленовый пакет и измельчить скалкой. Важно, чтобы получилась не однородная мелкая крошка, а смесь из мелких и больших кусочков.
Грецкие орехи следует порубить ножом не слишком мелко, чтобы они хорошо чувствовались в десерте.
Для приготовления крема в глубокой кастрюле с толстым дном нужно смешать сгущенку и размягченное сливочное масло. Эту смесь следует поставить на малейший огонь и, постоянно помешивая, прогревать в течение 3 или 5 минут до однородного состояния. Важно снять массу с огня при появлении первых лёгких пузырьков, не допуская активного кипения.
В готовый горячий крем необходимо сразу всыпать измельченное печенье и орехи. Смесь следует тщательно и быстро перемешать, чтобы каждый кусочек полностью покрылся сладким соусом.
Теплую массу выкладывают на плоское блюдо горкой, придавая ей форму конуса. Чтобы удобнее лепить муравейник с характерными ложбинками, рекомендуется смачивать руки в холодной воде.
Готовый десерт должен остыть полностью при комнатной температуре, после чего его нужно поставить в холодильник по меньшей мере на 4–6 часов. Это необходимо для того, чтобы торт хорошо пропитался и держал форму при нарезании. Перед подачей его можно украсить шоколадной крошкой, маком или остатками орехов для более аппетитного вида.