Торт "Муравейник": рецепт вкусного десерта из печенья, сгущенки и сливочного масла без выпекания

Торт «Муравейник»

Торт «Муравейник» — это легендарный десерт, который многие помнят с детства. Его популярность объясняется простотой приготовления и удивительным вкусом, рождающимся из сочетания обычных продуктов. Главная особенность этого десерта заключается в контрасте текстур: хрустящей крошки печенья, густого сладкого крема и кусочков ароматных орехов.

Ингредиенты

Для приготовления классического домашнего торта вам понадобятся:

печенье песочное — 500 г

сгущенка — 380 г

масло сливочное — 200 г

орехи грецкие — 150 г

Как приготовить «Муравейник»

Процесс создания торта начинается с подготовки основания. Печенье необходимо переложить в крепкий полиэтиленовый пакет и измельчить скалкой. Важно, чтобы получилась не однородная мелкая крошка, а смесь из мелких и больших кусочков.

Грецкие орехи следует порубить ножом не слишком мелко, чтобы они хорошо чувствовались в десерте.

Для приготовления крема в глубокой кастрюле с толстым дном нужно смешать сгущенку и размягченное сливочное масло. Эту смесь следует поставить на малейший огонь и, постоянно помешивая, прогревать в течение 3 или 5 минут до однородного состояния. Важно снять массу с огня при появлении первых лёгких пузырьков, не допуская активного кипения.

В готовый горячий крем необходимо сразу всыпать измельченное печенье и орехи. Смесь следует тщательно и быстро перемешать, чтобы каждый кусочек полностью покрылся сладким соусом.

Теплую массу выкладывают на плоское блюдо горкой, придавая ей форму конуса. Чтобы удобнее лепить муравейник с характерными ложбинками, рекомендуется смачивать руки в холодной воде.

Готовый десерт должен остыть полностью при комнатной температуре, после чего его нужно поставить в холодильник по меньшей мере на 4–6 часов. Это необходимо для того, чтобы торт хорошо пропитался и держал форму при нарезании. Перед подачей его можно украсить шоколадной крошкой, маком или остатками орехов для более аппетитного вида.