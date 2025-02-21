Торт на кефире за 15 минут: подойдет и на праздник, и каждый день

Это удивительный рецепт торта, который готовится всего 15 минут. Вы получаете мягкие и воздушные лепешки, а еще нежный крем.

Если вы ищете очень быстрый рецепт торта, который подойдет не только на каждый день, но и на праздник, попробуйте именно этот десерт.

Ингредиенты яйца 4 шт. сахар 100 г соль щепотка мука 200 г кефир 250 мл какао 30 г сода 1 час. кровати сливочное масло 30 г сметана или сливки 30% 600 г вареная сгущенка 350 г орехи для украшения

Процесс приготовления:

Смешайте яйца и щепотку миксерной соли до образования пены. Добавьте сахар, взбивайте до пышной массы. Влейте кефир и перемешайте. Муку просейте, добавьте какао и смешайте миксером в однородное тесто. Добавьте растопленное сливочное масло, смешайте ложкой. Добавьте соду и снова смешайте миксером. Форму (26 на 36 см) застелите пергаментом, вылейте готовое тесто, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Охладите готовый корж и разрежьте его на 2 части горизонтально и вертикально, чтобы образовалось 4 коржа. Края подровняйте, но остатки не выбрасывайте, они пригодятся для украшения. Сметану или сливки взбейте до однородности миксером в миске, добавьте 300 г сгущенки, перемешайте. Перемажьте кремом все лепешки (и верхний тоже). К оставшемуся крему добавьте 50 г сгущенки, переложите в кондитерский мешок и украсьте. Бока и серединку можно украсить крошкой от лепешек и орешками.

Приятного аппетита!