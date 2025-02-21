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Торт на кефире за 15 минут: подойдет и на праздник, и каждый день

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
306 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
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Торт на кефире за 15 минут: подойдет и на праздник, и каждый день

Торт на кефире за 15 минут (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Это удивительный рецепт торта, который готовится всего 15 минут. Вы получаете мягкие и воздушные лепешки, а еще нежный крем.

Если вы ищете очень быстрый рецепт торта, который подойдет не только на каждый день, но и на праздник, попробуйте именно этот десерт.

Ингредиенты

яйца
4 шт.
сахар
100 г
соль
щепотка
мука
200 г
кефир
250 мл
какао
30 г
сода
1 час. кровати
сливочное масло
30 г
сметана или сливки 30%
600 г
вареная сгущенка
350 г
орехи
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Смешайте яйца и щепотку миксерной соли до образования пены. Добавьте сахар, взбивайте до пышной массы. Влейте кефир и перемешайте. Муку просейте, добавьте какао и смешайте миксером в однородное тесто. Добавьте растопленное сливочное масло, смешайте ложкой. Добавьте соду и снова смешайте миксером.
  2. Форму (26 на 36 см) застелите пергаментом, вылейте готовое тесто, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Охладите готовый корж и разрежьте его на 2 части горизонтально и вертикально, чтобы образовалось 4 коржа. Края подровняйте, но остатки не выбрасывайте, они пригодятся для украшения.
  3. Сметану или сливки взбейте до однородности миксером в миске, добавьте 300 г сгущенки, перемешайте. Перемажьте кремом все лепешки (и верхний тоже). К оставшемуся крему добавьте 50 г сгущенки, переложите в кондитерский мешок и украсьте. Бока и серединку можно украсить крошкой от лепешек и орешками.

Приятного аппетита!

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