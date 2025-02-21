Торт на кефире за 15 минут: подойдет и на праздник, и каждый день

Это удивительный рецепт торта, который готовится всего 15 минут. Вы получаете мягкие и воздушные лепешки, а еще нежный крем.
Если вы ищете очень быстрый рецепт торта, который подойдет не только на каждый день, но и на праздник, попробуйте именно этот десерт.
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- сахар
- 100 г
- соль
- щепотка
- мука
- 200 г
- кефир
- 250 мл
- какао
- 30 г
- сода
- 1 час. кровати
- сливочное масло
- 30 г
- сметана или сливки 30%
- 600 г
- вареная сгущенка
- 350 г
- орехи
- для украшения
Процесс приготовления:
- Смешайте яйца и щепотку миксерной соли до образования пены. Добавьте сахар, взбивайте до пышной массы. Влейте кефир и перемешайте. Муку просейте, добавьте какао и смешайте миксером в однородное тесто. Добавьте растопленное сливочное масло, смешайте ложкой. Добавьте соду и снова смешайте миксером.
- Форму (26 на 36 см) застелите пергаментом, вылейте готовое тесто, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Охладите готовый корж и разрежьте его на 2 части горизонтально и вертикально, чтобы образовалось 4 коржа. Края подровняйте, но остатки не выбрасывайте, они пригодятся для украшения.
- Сметану или сливки взбейте до однородности миксером в миске, добавьте 300 г сгущенки, перемешайте. Перемажьте кремом все лепешки (и верхний тоже). К оставшемуся крему добавьте 50 г сгущенки, переложите в кондитерский мешок и украсьте. Бока и серединку можно украсить крошкой от лепешек и орешками.
Приятного аппетита!