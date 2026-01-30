- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 3 мин
Торт "Спартак" без выпекания: рецепт от Евгения Клопотенко
Готовим торт «Спартак» без выпекания в духовке, печем на сковороде.
Приготовление классического торта «Спартак» часто ассоциируется с тяжелым раскачиванием тугих лепешек и продолжительным нахождением возле духовки. Однако Евгений Клопотенко предлагает альтернативу — вариант на сковородке, который по вкусу не уступает оригиналу, а готовится гораздо проще.
Ингредиенты для приготовления
Для создания десерта вам понадобятся доступные продукты, разделенные на три группы.
Основа (лепешки):
яйца — 4 шт.
сахар — 100 г
мед — 3 ст. л.
сливочное масло — 100 г
пшеничная мука — 200 г
какао-порошок — 2 ст. л.
пищевая сода — 1,5 ч. л.
мак (сухой) — 50 г
молоко — 100 мл
Крем:
кисломолочный творог (5–9% жирности) — 300 г
сметана (от 20% жирности) — 350 г
сахарная пудра — 3 ст. л.
Декор и глазурь:
темный шоколад — 80 г для глазури и 80 г для боков
сливочное масло — 20 г
Пошаговый процесс приготовления
В сотейник или кастрюлю с толстым дном необходимо добавить 3 ст. л. меда и подогреть его на небольшом огне. К теплому меду следует добавить 1,5 ч. л. соды и варить массу, непрерывно помешивая, до момента появления пышной пены. В конце добавляются 100 г масла, после чего кастрюлю снимают с огня. Массу следует тщательно перемешать до полного растворения масла и охладить до комнатной температуры.
Отдельно с помощью миксера взбиваются 4 яйца из 100 г сахара до состояния пышности. В полученную яично-сахарную смесь вливаются 100 мл теплого молока и ранее подготовленная медовая масса, после чего все перемешивается. В отдельной емкости смешиваются 200 г муки с 2 ст. л. какао, которые постепенно вводятся в жидкие ингредиенты с тщательным вымешиванием во избежание комочков. В конце добавляются 50 г сухого мака, а готовое тесто должно получиться жидким по консистенции.
Необходимо разогреть сковороду. На горячую поверхность выкладываются 2–3 ст. л. теста, которое нужно аккуратно разровнять. Каждый лепешка жарится под крышкой в течение 3 минут с каждой стороны.
Для приготовления крема 300 г кисломолочного сыра следует перебить блендером до состояния полной однородности. Отдельно смешиваются 350 г сметаны с 3 ст. л. сахарной пудры. Затем сметанная смесь соединяется с перетертым сыром.
Торт собирается путем последовательного перемазывания всех лепешек подготовленным кремом. Для лучшего результата рекомендуется использовать разъемную форму или кондитерское кольцо. Собранный десерт необходимо поставить в холодильник на несколько часов (минимум на 4), чтобы лепешки впитали влагу, а структура стабилизировалась.
После стабилизации торт осторожно извлекается из формы. Для приготовления глазури на водяной бане растапливаются 80 г шоколада с 20 г масла. Полученной смесью поливается верх торта. Боковые части десерта смазываются остатками крема и украшаются тертым темным шоколадом.
Советы для достижения идеального результата
Достижение идеального вкуса и вида торта «Спартак» напрямую зависит от качества подготовки ингредиентов и соблюдения технологии приготовления крема.
Для того, чтобы крем был нежным и не содержал комочков, сыр необходимо обязательно перетереть через сито или тщательно перебить блендером до полной однородности.
Если используемая сметана имеет слишком редкую консистенцию, ее можно сделать пригодной для крема, добавив специальный загуститель или заранее отцедив лишнюю сыворотку через марлю в течение ночи.
Тесто по этому рецепту специально делается жидким, что позволяет легко и равномерно распределять его по поверхности сковороды для получения аккуратных лепешек.