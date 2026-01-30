Торт "Спартак" без выпекания: рецепт от Евгения Клопотенко

«Спартак»

Приготовление классического торта «Спартак» часто ассоциируется с тяжелым раскачиванием тугих лепешек и продолжительным нахождением возле духовки. Однако Евгений Клопотенко предлагает альтернативу — вариант на сковородке, который по вкусу не уступает оригиналу, а готовится гораздо проще.

Ингредиенты для приготовления

Для создания десерта вам понадобятся доступные продукты, разделенные на три группы.

Основа (лепешки):

яйца — 4 шт.

сахар — 100 г

мед — 3 ст. л.

сливочное масло — 100 г

пшеничная мука — 200 г

какао-порошок — 2 ст. л.

пищевая сода — 1,5 ч. л.

мак (сухой) — 50 г

молоко — 100 мл

Крем:

кисломолочный творог (5–9% жирности) — 300 г

сметана (от 20% жирности) — 350 г

сахарная пудра — 3 ст. л.

Декор и глазурь:

темный шоколад — 80 г для глазури и 80 г для боков

сливочное масло — 20 г

Пошаговый процесс приготовления

В сотейник или кастрюлю с толстым дном необходимо добавить 3 ст. л. меда и подогреть его на небольшом огне. К теплому меду следует добавить 1,5 ч. л. соды и варить массу, непрерывно помешивая, до момента появления пышной пены. В конце добавляются 100 г масла, после чего кастрюлю снимают с огня. Массу следует тщательно перемешать до полного растворения масла и охладить до комнатной температуры.

Отдельно с помощью миксера взбиваются 4 яйца из 100 г сахара до состояния пышности. В полученную яично-сахарную смесь вливаются 100 мл теплого молока и ранее подготовленная медовая масса, после чего все перемешивается. В отдельной емкости смешиваются 200 г муки с 2 ст. л. какао, которые постепенно вводятся в жидкие ингредиенты с тщательным вымешиванием во избежание комочков. В конце добавляются 50 г сухого мака, а готовое тесто должно получиться жидким по консистенции.

Необходимо разогреть сковороду. На горячую поверхность выкладываются 2–3 ст. л. теста, которое нужно аккуратно разровнять. Каждый лепешка жарится под крышкой в течение 3 минут с каждой стороны.

Для приготовления крема 300 г кисломолочного сыра следует перебить блендером до состояния полной однородности. Отдельно смешиваются 350 г сметаны с 3 ст. л. сахарной пудры. Затем сметанная смесь соединяется с перетертым сыром.

Торт собирается путем последовательного перемазывания всех лепешек подготовленным кремом. Для лучшего результата рекомендуется использовать разъемную форму или кондитерское кольцо. Собранный десерт необходимо поставить в холодильник на несколько часов (минимум на 4), чтобы лепешки впитали влагу, а структура стабилизировалась.

После стабилизации торт осторожно извлекается из формы. Для приготовления глазури на водяной бане растапливаются 80 г шоколада с 20 г масла. Полученной смесью поливается верх торта. Боковые части десерта смазываются остатками крема и украшаются тертым темным шоколадом.

Советы для достижения идеального результата

Достижение идеального вкуса и вида торта «Спартак» напрямую зависит от качества подготовки ингредиентов и соблюдения технологии приготовления крема.