Торт за 15 минут: идеальный десерт, когда нет света

Торт за 15 минут без выпекания// фото: https://www.youtube.com/@shchaslyvyy-kukhar

Можно ли приготовить торт за 15 минут, используя простые ингредиенты, и при этом вам не понадобится даже духовка? Он не требует выпекания и идеально подходит для ситуаций, когда вы ограничены во времени или даже когда нет света.

Делимся одним из самых быстрых рецептов торта, который можно приготовить без электроэнергии.

Игредиенты для быстрого торта

Для приготовления этого быстрого десерта требуется всего несколько простых продуктов.

Печенье (подойдет любое песочное или сахарное печенье, главное, чтобы оно было светлого цвета для более нежного вида) — 600 граммов.

Сметана — 400 граммов жирностью 30 процентов.

Сгущенка — 200 граммов.

Сливки — 150 миллилитров жирностью 33 процента.

Молоко (теплое) — 200 миллилитров.

Приготовление нежного крема

Готовить крем очень просто, и это займет всего несколько минут. В глубокую миску следует положить холодную сметану, добавить к ней сгущенку и сливки.

Очень важно, чтобы все продукты были холодными, прямо из холодильника.

Поскольку сгущенка уже сладка, добавлять дополнительный сахар или пудру не нужно, ведь главное в этом десерте — сохранить баланс сладости, чтобы торт не получился приторным.

Крем можно сбить миксером в течение 3-4 минут до готовности. Если электроэнергии нет, его можно просто интенсивно перемешать венчиком до однородности, поскольку для этого рецепта не требуется идеально пышное взбивание.

Процесс быстрой сборки торта

После того как крем готов, можно сразу приступать к сборке торта, поскольку лепешки (печенье) уже готовы. Для сборки понадобится разъемная форма диаметром около 24 сантиметров, хотя размер формы не критический.

Сначала печенье нужно быстро погрузить в теплое молоко. Важно не держать его в молоке долго, чтобы оно не размокло, поскольку оно должно только пропитаться. Эта пропитка молоком делает торт идеальным для детей, поскольку не используются алкогольные пропитки, как это бывает в некоторых других рецептах.

Пропитанное печенье выкладывается первым слоем в форму, а сверху обильно наносится крем. Затем процесс повторяется, чередуя печенье, смоченное в молоке и крем. Автор рецепта использовал четыре слоя печенья, не жалея крема для лучшей пропитки.

Варианты наполнения и декора

По желанию, между слоями крема можно добавить фрукты или ягоды, например бананы. Это может быть вкусным дополнением.

Для декорирования можно использовать крошку из остатков печенья. Печенье можно измельчить блендером, или, если света нет, растолочь его вручную молоточком в пакете. Небольшую часть крема (около трех столовых ложек) необходимо оставить.

После снятия формы бока торта смазываются оставшимся кремом, а затем торт полностью присыпается крошкой, включая верх и бока.

Светлый цвет крошки придает десерту нежный, аппетитный вид, который может заставить гостей подумать, что выпекали настоящий бисквит.

Финальный штрих и подача

Полностью собранный торт ставится в холодильник на 30-50 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы печенье, уже пропитанное теплым молоком, окончательно пропиталось кремом, и торт стал очень нежным.

Готовый торт получается нежным, мягким, в меру сладким и выглядит очень аппетитно в разрезе. Подавать его можно с натуральным вареньем.