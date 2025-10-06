ТСН в социальных сетях

70
1 мин

Торты в банках по 0,5 л прямо на плите — почти тайный способ приготовления, который мало кто знает, но стоит того, чтобы попробовать

Торты в духовке — это классика, а на сковороде — быстрый вариант, когда не хочется включать духовку. Но торты в банках? Это совсем другой уровень простоты и эффекта “Вау”.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Торт в банке: рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Торт в банке: рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Для многих хозяек такой способ может показаться необычным, но на самом деле он невероятно удобен. А рецептом поделились на сайте "Добрі новини”.

Ингредиенты

яйцо
1 шт.
соль
щепотка
сахар
½ ст. ложки
натуральный йогурт
60г
рисовая мука
40г
ваниль
щепотка
какао-порошок
10г
орехи, замороженные ягоды, сухофрукты, свежие фрукты
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Возьмите чистые пол-литровые банки. В каждую банку разбейте по одному яйцу, добавьте щепотку соли и ½ ст. л. сахара. Ингредиенты должны быть в комнатной температуре. Маленьким венчиком или вилкой взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.

  2. Добавьте в банку 60 г натурального йогурта (или сметаны) и перемешайте. Всыпьте 40 г рисовой муки и 1 г сахара. Перемешайте вилкой в однородное тесто.

  3. Для ванильного торта добавьте щепотку ванили. Для шоколадного — 10 г какао. По желанию можно добавить орехи, ягоды или фрукты.

  4. На дно кастрюли положите полотенце или салфетку, поставьте банки и налейте горячую воду так, чтобы она была на 1 см выше содержимого банок. Накройте кастрюлю крышкой, доведите воду до кипения, затем убавьте нагрев. Варите порционные тортики около 20 минут. Проткните десерт зубочисткой. Если она сухая — десерт готов. Дайте банкам немного остыть. Украсьте свежими фруктами, взбитыми сливками, орехами, сгущевкой или комбинируйте варианты по своему вкусу.

Приятного аппетита!

70
