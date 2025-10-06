- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Торты в банках по 0,5 л прямо на плите — почти тайный способ приготовления, который мало кто знает, но стоит того, чтобы попробовать
Торты в духовке — это классика, а на сковороде — быстрый вариант, когда не хочется включать духовку. Но торты в банках? Это совсем другой уровень простоты и эффекта “Вау”.
Для многих хозяек такой способ может показаться необычным, но на самом деле он невероятно удобен. А рецептом поделились на сайте "Добрі новини”.
Ингредиенты
- яйцо
- 1 шт.
- соль
- щепотка
- сахар
- ½ ст. ложки
- натуральный йогурт
- 60г
- рисовая мука
- 40г
- ваниль
- щепотка
- какао-порошок
- 10г
- орехи, замороженные ягоды, сухофрукты, свежие фрукты
- по желанию
Процесс приготовления:
Возьмите чистые пол-литровые банки. В каждую банку разбейте по одному яйцу, добавьте щепотку соли и ½ ст. л. сахара. Ингредиенты должны быть в комнатной температуре. Маленьким венчиком или вилкой взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.
Добавьте в банку 60 г натурального йогурта (или сметаны) и перемешайте. Всыпьте 40 г рисовой муки и 1 г сахара. Перемешайте вилкой в однородное тесто.
Для ванильного торта добавьте щепотку ванили. Для шоколадного — 10 г какао. По желанию можно добавить орехи, ягоды или фрукты.
На дно кастрюли положите полотенце или салфетку, поставьте банки и налейте горячую воду так, чтобы она была на 1 см выше содержимого банок. Накройте кастрюлю крышкой, доведите воду до кипения, затем убавьте нагрев. Варите порционные тортики около 20 минут. Проткните десерт зубочисткой. Если она сухая — десерт готов. Дайте банкам немного остыть. Украсьте свежими фруктами, взбитыми сливками, орехами, сгущевкой или комбинируйте варианты по своему вкусу.
Приятного аппетита!