Для многих хозяек такой способ может показаться необычным, но на самом деле он невероятно удобен. А рецептом поделились на сайте "Добрі новини”.

Процесс приготовления:

Возьмите чистые пол-литровые банки. В каждую банку разбейте по одному яйцу, добавьте щепотку соли и ½ ст. л. сахара. Ингредиенты должны быть в комнатной температуре. Маленьким венчиком или вилкой взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.

Добавьте в банку 60 г натурального йогурта (или сметаны) и перемешайте. Всыпьте 40 г рисовой муки и 1 г сахара. Перемешайте вилкой в однородное тесто.

Для ванильного торта добавьте щепотку ванили. Для шоколадного — 10 г какао. По желанию можно добавить орехи, ягоды или фрукты.