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Творожные сырки в молочном шоколаде: рецепт изысканного десерта

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
324 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
1 мин
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Творожные сырки в молочном шоколаде: рецепт изысканного десерта

Творожные сырки в молочном шоколаде / Фото: Credits

Для приготовления творожных сырков используйте качественные продукты. Чем жирнее будут творог и масло, тем вкуснее получатся сырки. Основными ингредиентами десерта являются творог и шоколад. Такие сырки понравятся и детям, и взрослым.

Ингредиенты

творог 9%
400 г
сливочное масло
50 г
сахарная пудра
50 г
ванильный сахар
2 ч. л.
молочный шоколад
150 г
растительное масло
25 мл
  1. Соедините творог, сахарную пудру, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Перебейте блендером до однородной массы. Руки слегка смочите водой и сформируйте сырки любой формы. Выложите на доску покрытую пленкой и отправьте в морозильную камеру приблизительно на час.
  2. Молочный шоколад растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Влейте растительное масло и перемешайте.
  3. Творожные сырки наденьте на шпажки, больше чем на половину окуните в шоколад и проверните. Переложите на пергамент и выньте шпажку. Отправьте в холодильник для полного застывания.

Советы: 

  • Шоколад можно использовать не только молочный, но и черный.

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