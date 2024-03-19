Творожные сырки в молочном шоколаде: рецепт изысканного десерта

Для приготовления творожных сырков используйте качественные продукты. Чем жирнее будут творог и масло, тем вкуснее получатся сырки. Основными ингредиентами десерта являются творог и шоколад. Такие сырки понравятся и детям, и взрослым.
Ингредиенты
- творог 9%
- 400 г
- сливочное масло
- 50 г
- сахарная пудра
- 50 г
- ванильный сахар
- 2 ч. л.
- молочный шоколад
- 150 г
- растительное масло
- 25 мл
- Соедините творог, сахарную пудру, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Перебейте блендером до однородной массы. Руки слегка смочите водой и сформируйте сырки любой формы. Выложите на доску покрытую пленкой и отправьте в морозильную камеру приблизительно на час.
- Молочный шоколад растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Влейте растительное масло и перемешайте.
- Творожные сырки наденьте на шпажки, больше чем на половину окуните в шоколад и проверните. Переложите на пергамент и выньте шпажку. Отправьте в холодильник для полного застывания.
Советы:
- Шоколад можно использовать не только молочный, но и черный.
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