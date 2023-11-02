Тыквенные цукаты – рецепт приготовления в домашних условиях

Рецепт приготовления домашних вкусностей — тыквенных цукатов.
Для приготовления тыквенных цукатов лучше выбирать более сладкие сорта тыквы. В таком случае можно будет добавлять меньше сахара. Если тыква не очень сладкая, просто добавьте больше сахара по своему вкусу.
Приготовить можно как в духовке, так и в сушилке.
Готовим цукаты из тыквы
Ингредиенты
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тыква – 1 кг,
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сахар – 500 г,
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лимон – 1 шт.,
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специи по желанию.
Рецепт приготовления
- Почистите тыкву и нарежьте кусочками не толще 0,5 см.
- Засыпьте порезанные кусочки тыквы сахаром, можно добавить специи, перемешайте и оставьте на время, пока тыква не пустит сок.
- Прокипятите тыкву в течение 10 минут и дайте полностью остыть. Затем прокипятите еще раз и снова дайте остыть.
- Добавьте сок одного лимона и в третий раз прокипятите.
- Дайте остыть и переложите в дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла.
- Переложите тыкву на сетки сушилки или на застеленный пергаментом противень и сушите до готовности в духовке при температуре 70 градусов – это 4-5 часа.
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