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Тыквенные цукаты – рецепт приготовления в домашних условиях

Время готовки
5 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
1 мин
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Тыквенные цукаты – рецепт приготовления в домашних условиях

тыквенные цукаты

Рецепт приготовления домашних вкусностей — тыквенных цукатов.

Для приготовления тыквенных цукатов лучше выбирать более сладкие сорта тыквы. В таком случае можно будет добавлять меньше сахара. Если тыква не очень сладкая, просто добавьте больше сахара по своему вкусу.

Приготовить можно как в духовке, так и в сушилке.

Готовим цукаты из тыквы

Ингредиенты

  • тыква – 1 кг,

  • сахар – 500 г,

  • лимон – 1 шт.,

  • специи по желанию.

Рецепт приготовления

  • Почистите тыкву и нарежьте кусочками не толще 0,5 см.
  • Засыпьте порезанные кусочки тыквы сахаром, можно добавить специи, перемешайте и оставьте на время, пока тыква не пустит сок.
  • Прокипятите тыкву в течение 10 минут и дайте полностью остыть. Затем прокипятите еще раз и снова дайте остыть.
  • Добавьте сок одного лимона и в третий раз прокипятите.
  • Дайте остыть и переложите в дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла.
  • Переложите тыкву на сетки сушилки или на застеленный пергаментом противень и сушите до готовности в духовке при температуре 70 градусов – это 4-5 часа.

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Дата публикации
Просмотры
872
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