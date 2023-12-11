Тыквенный бисквит – готовим очень просто в духовке вкусный пирог

Бисквит с тыквой — как его приготовить

Золотистый тыквенный бисквит можно съесть просто так, он будет таять во рту, а можно использовать для приготовления любого торта.

Рецепт тыквенного бисквита

Ингредиенты

яйца – 3 штуки,

мякота тыквы – 150 граммов,

мука – 130 граммов,

сахар – 150 граммов,

соль – щепотка,

ванильный сахар – треть чайной ложки,

масло растительное, сахарная пудра – по вкусу.

Готовим тыквенный бисквит

Почистить тыкву, порезать на кусочки, натереть мякоту тыквы на мелкой терке. По желанию очищенную мякоту можно пропарить в микроволновке примерно 2 минуты, или немного запечь в духовке.

Миксером взбить яйца, добавить соль, ванильный сахар и обычный сахар. Тщательно сбить на высокой скорости в течение нескольких минут. Следите, чтобы не перебивать яичную массу, поскольку она может расслоиться.

Затем всыпать пшеничную муку и аккуратно перемешать смесь.

Выложить в тесто тертую тыкву и осторожно перемешать.

Смазать форму маслом или сливочным, выложить тесто и разровнять его по поверхности.

Поместить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 25-30 минут.

Дверцу в процессе выпечки лучше не открывать, так как выпечка может упасть из-за разности температур. Ее готовность проверьте деревянной шпажкой или спичкой. Если шпажка выходит сухой из середины бисквита, то он полностью готов.

Готовый бисквит вытащить из духовки и оставить остывать. Присыпать сахарной пудрой.

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