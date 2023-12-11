Тыквенный бисквит – готовим очень просто в духовке вкусный пирог

Бисквит с тыквой — как его приготовить
Золотистый тыквенный бисквит можно съесть просто так, он будет таять во рту, а можно использовать для приготовления любого торта.
Рецепт тыквенного бисквита
Ингредиенты
- яйца – 3 штуки,
- мякота тыквы – 150 граммов,
- мука – 130 граммов,
- сахар – 150 граммов,
- соль – щепотка,
- ванильный сахар – треть чайной ложки,
- масло растительное, сахарная пудра – по вкусу.
Готовим тыквенный бисквит
- Почистить тыкву, порезать на кусочки, натереть мякоту тыквы на мелкой терке. По желанию очищенную мякоту можно пропарить в микроволновке примерно 2 минуты, или немного запечь в духовке.
- Миксером взбить яйца, добавить соль, ванильный сахар и обычный сахар. Тщательно сбить на высокой скорости в течение нескольких минут. Следите, чтобы не перебивать яичную массу, поскольку она может расслоиться.
- Затем всыпать пшеничную муку и аккуратно перемешать смесь.
- Выложить в тесто тертую тыкву и осторожно перемешать.
- Смазать форму маслом или сливочным, выложить тесто и разровнять его по поверхности.
- Поместить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 25-30 минут.
- Дверцу в процессе выпечки лучше не открывать, так как выпечка может упасть из-за разности температур. Ее готовность проверьте деревянной шпажкой или спичкой. Если шпажка выходит сухой из середины бисквита, то он полностью готов.
Готовый бисквит вытащить из духовки и оставить остывать. Присыпать сахарной пудрой.
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