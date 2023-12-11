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Тыквенный бисквит – готовим очень просто в духовке вкусный пирог

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенный бисквит – готовим очень просто в духовке вкусный пирог

Тыквенный бисквит

Бисквит с тыквой — как его приготовить

Золотистый тыквенный бисквит можно съесть просто так, он будет таять во рту, а можно использовать для приготовления любого торта.

Рецепт тыквенного бисквита

Ингредиенты

  • яйца – 3 штуки,
  • мякота тыквы – 150 граммов,
  • мука – 130 граммов,
  • сахар – 150 граммов,
  • соль – щепотка,
  • ванильный сахар – треть чайной ложки,
  • масло растительное, сахарная пудра – по вкусу.

Готовим тыквенный бисквит

  • Почистить тыкву, порезать на кусочки, натереть мякоту тыквы на мелкой терке. По желанию очищенную мякоту можно пропарить в микроволновке примерно 2 минуты, или немного запечь в духовке.
  • Миксером взбить яйца, добавить соль, ванильный сахар и обычный сахар. Тщательно сбить на высокой скорости в течение нескольких минут. Следите, чтобы не перебивать яичную массу, поскольку она может расслоиться.
  • Затем всыпать пшеничную муку и аккуратно перемешать смесь.
  • Выложить в тесто тертую тыкву и осторожно перемешать.
  • Смазать форму маслом или сливочным, выложить тесто и разровнять его по поверхности.
  • Поместить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 25-30 минут.
  • Дверцу в процессе выпечки лучше не открывать, так как выпечка может упасть из-за разности температур. Ее готовность проверьте деревянной шпажкой или спичкой. Если шпажка выходит сухой из середины бисквита, то он полностью готов.

Готовый бисквит вытащить из духовки и оставить остывать. Присыпать сахарной пудрой.

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Дата публикации
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