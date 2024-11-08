Тыквенный чизкейк: вкусный осенний десерт, который не нужно выпекать

Чизкейк из тыквы – вкусно и полезно
Чрезвычайно ценный для нашего организма и одновременно дешевый и доступный овощ используется для приготовления осенних и не только блюд. Среди интересных рецептов — тыквенный чизкейк, не требующий выпечки.
Десерт очень просто приготовить, не нужно выпекать, никто не догадается из чего он.
Рецепт тыквенного чизкейка
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 200 г
- Размягченное масло — 30 г
Для заливки
- Отварная тыква – 600 г
- Сок одного апельсина
- Крем-творог — 400 г
- Сахар – 100 г
- Желатин – 18 г
- Ванильный сахар
- Вода – 100 мл
Приготовление:
- Сделать основу для чизкейка. Любое песочное тесто перебить в крошку, смешать с маслом и выложить, утрамбовывая, на дно разъемной формы, поставить в холодильник.
Готовим заливку
- Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
- Все остальные ингредиенты для заливки кладем в блендер.
- Разогреваем желатин до растворения. Перемешиваем и добавляем в другие ингредиенты.
- Перебиваем все ингредиенты для заливки в однородную массу и выливаем на основание из печенья. Ставим в холодильник.
Полноценный чизкейк готов. "Но он будет еще вкуснее, если к нему добавить апельсиновую ноту", — рассказала автор рецепта.
Чтобы приготовить апельсиновую конфи 200 мл сока выливаем в кастрюлю, всыпаем 35-50 г сахара, в зависимости от того, насколько сладкие апельсины и ставим нагреваться. В 50 г мл холодного апельсинового сока растворяем крахмал. Когда сок закипит, вливаем крахмал и варим до загустения непрерывно помешивая. Охлаждаем, помешивая, чтобы не было горячо и выливаем сверху на заливку тыквы. "Ставим все в холодильник, минимально нужно часов 5, а лучше на ночь".
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