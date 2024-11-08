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Тыквенный чизкейк: вкусный осенний десерт, который не нужно выпекать

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
212 ккал
Дата публикации
Просмотры
189
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенный чизкейк: вкусный осенний десерт, который не нужно выпекать

Чизкейк

Чизкейк из тыквы – вкусно и полезно

Чрезвычайно ценный для нашего организма и одновременно дешевый и доступный овощ используется для приготовления  осенних и не только блюд. Среди интересных рецептов — тыквенный чизкейк, не требующий выпечки.

Десерт очень просто приготовить, не нужно выпекать, никто не догадается из чего он.

Рецепт тыквенного чизкейка

Ингредиенты:

  • Песочное печенье – 200 г
  • Размягченное масло — 30 г

Для заливки

  • Отварная тыква – 600 г
  • Сок одного апельсина
  • Крем-творог — 400 г
  • Сахар – 100 г
  • Желатин – 18 г
  • Ванильный сахар
  • Вода – 100 мл

Приготовление:

  • Сделать основу для чизкейка. Любое песочное тесто перебить в крошку, смешать с маслом и выложить, утрамбовывая, на дно разъемной формы, поставить в холодильник.

Готовим заливку

  • Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
  • Все остальные ингредиенты для заливки кладем в блендер.
  • Разогреваем желатин до растворения. Перемешиваем и добавляем в другие ингредиенты.
  • Перебиваем все ингредиенты для заливки в однородную массу и выливаем на основание из печенья. Ставим в холодильник.

Полноценный чизкейк готов. "Но он будет еще вкуснее, если к нему добавить апельсиновую ноту", — рассказала автор рецепта.

Чтобы приготовить апельсиновую конфи 200 мл сока выливаем в кастрюлю, всыпаем 35-50 г сахара, в зависимости от того, насколько сладкие апельсины и ставим нагреваться. В 50 г мл холодного апельсинового сока растворяем крахмал. Когда сок закипит, вливаем крахмал и варим до загустения непрерывно помешивая. Охлаждаем, помешивая, чтобы не было горячо и выливаем сверху на заливку тыквы. "Ставим все в холодильник, минимально нужно часов 5, а лучше на ночь".

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