Тыквенный манник, который понравится даже тем, кто не любит овощ

Предлагаем рецепт тыквенного манника на кефире с сиропом. Такого вы точно не пробовали. Рецепт прост, "в его составе совсем нет яиц, но от этого он не менее питателен, сытный и приятный. На самом деле он получается очень сладким – настоящий десерт до ближайшего чаепития. Если вы не сладкоежка, можно положить меньше сахара".

Ингредиенты:

300 г тыквы,

один лимон,

250 мл кефира,

100 г сахара для теста, 150 г сахара для сиропа,

270 г манной крупы;

2 ч. л разрыхлителя;

120 мл воды.

Приготовление:

Почистите тыкву, натрите на терке.

Добавьте к натертой тыкве кефир и сахар, хорошо перемешайте. Досыпьте манную крупу и разрыхлитель или соду, если нет разрыхлителя. Соду не нужно тушить, поскольку в тесте есть кефир.

Натрите цедру лимона и добавьте в тесто. Замешивайте тесто венчиком.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом, разогрейте духовку до 180 °C, влейте тесто в форму и поставьте запекаться 45 минут.

Проверьте готовность зубочисткой: если она сухая – манник готов.

Пока манник выпекается, приготовьте сироп. Смешайте воду с сахаром, добавьте сок лимона, доведите до кипения и варите еще три минуты на среднем огне.

Залейте готовый манник горячим сиропом и оставьте на 30 минут, чтобы тесто впитало жидкость. Для более насыщенного вкуса оставьте манник на ночь.

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