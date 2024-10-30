Категория
Десерты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тыквенный манник, который понравится даже тем, кто не любит овощ

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
178 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
290
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Тыквенный манник, который понравится даже тем, кто не любит овощ

Тыквенный манник

Не обычный манник – без муки, яиц, в сиропе

Предлагаем рецепт тыквенного манника на кефире с сиропом. Такого вы точно не пробовали. Рецепт прост, "в его составе совсем нет яиц, но от этого он не менее питателен, сытный и приятный. На самом деле он получается очень сладким – настоящий десерт до ближайшего чаепития. Если вы не сладкоежка, можно положить меньше сахара".

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы,
  • один лимон,
  • 250 мл кефира,
  • 100 г сахара для теста, 150 г сахара для сиропа,
  • 270 г манной крупы;
  • 2 ч. л разрыхлителя;
  • 120 мл воды.

Приготовление:

  • Почистите тыкву, натрите на терке.

  • Добавьте к натертой тыкве кефир и сахар, хорошо перемешайте. Досыпьте манную крупу и разрыхлитель или соду, если нет разрыхлителя. Соду не нужно тушить, поскольку в тесте есть кефир.

  • Натрите цедру лимона и добавьте в тесто. Замешивайте тесто венчиком.

  • Смажьте форму для выпечки растительным маслом, разогрейте духовку до 180 °C, влейте тесто в форму и поставьте запекаться 45 минут.

  • Проверьте готовность зубочисткой: если она сухая – манник готов.

  • Пока манник выпекается, приготовьте сироп. Смешайте воду с сахаром, добавьте сок лимона, доведите до кипения и варите еще три минуты на среднем огне.

  • Залейте готовый манник горячим сиропом и оставьте на 30 минут, чтобы тесто впитало жидкость. Для более насыщенного вкуса оставьте манник на ночь.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Следующая публикация