Тыквенный манник, который понравится даже тем, кто не любит овощ

Не обычный манник – без муки, яиц, в сиропе
Предлагаем рецепт тыквенного манника на кефире с сиропом. Такого вы точно не пробовали. Рецепт прост, "в его составе совсем нет яиц, но от этого он не менее питателен, сытный и приятный. На самом деле он получается очень сладким – настоящий десерт до ближайшего чаепития. Если вы не сладкоежка, можно положить меньше сахара".
Ингредиенты:
- 300 г тыквы,
- один лимон,
- 250 мл кефира,
- 100 г сахара для теста, 150 г сахара для сиропа,
- 270 г манной крупы;
- 2 ч. л разрыхлителя;
- 120 мл воды.
Приготовление:
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Почистите тыкву, натрите на терке.
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Добавьте к натертой тыкве кефир и сахар, хорошо перемешайте. Досыпьте манную крупу и разрыхлитель или соду, если нет разрыхлителя. Соду не нужно тушить, поскольку в тесте есть кефир.
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Натрите цедру лимона и добавьте в тесто. Замешивайте тесто венчиком.
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Смажьте форму для выпечки растительным маслом, разогрейте духовку до 180 °C, влейте тесто в форму и поставьте запекаться 45 минут.
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Проверьте готовность зубочисткой: если она сухая – манник готов.
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Пока манник выпекается, приготовьте сироп. Смешайте воду с сахаром, добавьте сок лимона, доведите до кипения и варите еще три минуты на среднем огне.
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Залейте готовый манник горячим сиропом и оставьте на 30 минут, чтобы тесто впитало жидкость. Для более насыщенного вкуса оставьте манник на ночь.
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