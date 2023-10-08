Тыквенный пирог: простой рецепт без замешивания теста

Этот пирог с тыквой легко и просто приготовить, не нужно месить тесто, а получается он очень сочным и нежным. Основные ингредиенты отмериваются по одному стакану, поэтому иногда его называют тыквенным пирогом "три стакана". Мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "три стакана".

Ингредиенты:

Для теста:

стакан муки,

стакан манной крупы,

стакан сахара,

200 г сливочного масла,

щепотка соли.

Для начинки:

800 г очищенной тыквы

100 г сахара-песка

средний лимон

Приготовление начинки:

Очищаем тыкву и натираем ее на терке с небольшими отверстиями.

Снимаем цедру с лимона и отжимаем сок.

Все соединяем, добавляем сахар и перемешиваем.

Готовим крошку тесто:

Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар и соль.

Замороженное сливочное масло трем на терке и добавляем в сухие продукты.

Растираем руками смесь до получения однородной крошки.

Готовим тыквенный пирог

Выстилаем форму для выпекания пергаментом.

Разделяем крошку на три части.

Высыпаем третью часть крошки на дно формы и легонько утрамбовываем тесто.

Выкладываем на крошку половину тыквенной начинки.

Добавляем следующую треть крошки сверху.

Выкладываем остаток начинки.

Высыпаем на это последнюю часть крошки.

Выпекаем пирог при температуре 180⁰C около 40 минут. Время может отличаться в зависимости от духовки.

Важно свежевыпеченный пирог сначала подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо удерживал свою форму.

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