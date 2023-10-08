Тыквенный пирог: простой рецепт без замешивания теста

Как приготовить тыквенный пирог из трех стаканов ингредиентов.
Этот пирог с тыквой легко и просто приготовить, не нужно месить тесто, а получается он очень сочным и нежным. Основные ингредиенты отмериваются по одному стакану, поэтому иногда его называют тыквенным пирогом "три стакана". Мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "три стакана".
Ингредиенты:
Для теста:
- стакан муки,
- стакан манной крупы,
- стакан сахара,
- 200 г сливочного масла,
- щепотка соли.
Для начинки:
- 800 г очищенной тыквы
- 100 г сахара-песка
- средний лимон
Приготовление начинки:
- Очищаем тыкву и натираем ее на терке с небольшими отверстиями.
- Снимаем цедру с лимона и отжимаем сок.
- Все соединяем, добавляем сахар и перемешиваем.
Готовим крошку тесто:
- Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар и соль.
- Замороженное сливочное масло трем на терке и добавляем в сухие продукты.
- Растираем руками смесь до получения однородной крошки.
Готовим тыквенный пирог
- Выстилаем форму для выпекания пергаментом.
- Разделяем крошку на три части.
- Высыпаем третью часть крошки на дно формы и легонько утрамбовываем тесто.
- Выкладываем на крошку половину тыквенной начинки.
- Добавляем следующую треть крошки сверху.
- Выкладываем остаток начинки.
- Высыпаем на это последнюю часть крошки.
- Выпекаем пирог при температуре 180⁰C около 40 минут. Время может отличаться в зависимости от духовки.
Важно свежевыпеченный пирог сначала подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо удерживал свою форму.
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