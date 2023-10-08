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Тыквенный пирог: простой рецепт без замешивания теста

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
836
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенный пирог: простой рецепт без замешивания теста

Тыквенный пирог

Как приготовить тыквенный пирог из трех стаканов ингредиентов.

Этот пирог с тыквой легко и просто приготовить, не нужно месить тесто, а получается он очень сочным и нежным. Основные ингредиенты отмериваются по одному стакану, поэтому иногда его называют тыквенным пирогом "три стакана". Мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "три стакана".

Ингредиенты:

Для теста:

  • стакан муки,
  • стакан манной крупы,
  • стакан сахара,
  • 200 г сливочного масла,
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 800 г очищенной тыквы
  • 100 г сахара-песка
  • средний лимон

Приготовление начинки:

  • Очищаем тыкву и натираем ее на терке с небольшими отверстиями.
  • Снимаем цедру с лимона и отжимаем сок.
  • Все соединяем, добавляем сахар и перемешиваем.

Готовим крошку тесто:

  • Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар и соль.
  • Замороженное сливочное масло трем на терке и добавляем в сухие продукты.
  • Растираем руками смесь до получения однородной крошки.

Готовим тыквенный пирог

  • Выстилаем форму для выпекания пергаментом.
  • Разделяем крошку на три части.
  • Высыпаем третью часть крошки на дно формы и легонько утрамбовываем тесто.
  • Выкладываем на крошку половину тыквенной начинки.
  • Добавляем следующую треть крошки сверху.
  • Выкладываем остаток начинки.
  • Высыпаем на это последнюю часть крошки.
  • Выпекаем пирог при температуре 180⁰C около 40 минут. Время может отличаться в зависимости от духовки.

Важно свежевыпеченный пирог сначала подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо удерживал свою форму.

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Дата публикации
Просмотры
836
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