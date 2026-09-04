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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Варенье + сода: бабушкин рецепт, который превращает простые продукты в невероятную выпечку

Осталось чуть-чуть варенья, а готовить сложный десерт совсем не хочется? Не торопитесь убирать баночку в холодильник. Из самых простых продуктов можно испечь ароматный домашний пирог, который напомнит выпечку с детства.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
335 ккал
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Рецепт варенья с содой

Рецепт варенья с содой / © pexels.com

Секрет этого старого рецепта — в сочетании обычного варенья и соды. Само варенье придает тесту приятный фруктовый вкус, аромат и красивый оттенок. А приготовление занимает совсем немного времени. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

джем или варенье
200г
сода
0,5 ч. ложки
яйца
3 шт.
масло
50г
мука
200г
орехи, сухофрукты
по желанию
сахарная пудра для украшения
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Переложите 200 г варенья или джема в глубокую миску. Добавить половину чайной ложки соды и хорошо перемешать венчиком. Масса может немного изменить цвет и стать более пышной — это нормально.

  2. Вбейте до варенья три яйца. Перемешайте смесь до однородности, чтобы яйца полностью соединились с вареньем.

  3. Добавьте 50 г растительного масла и снова хорошо перемешайте. Не нужно долго взбивать массу — достаточно, чтобы все компоненты равномерно распределились.

  4. Постепенно всыпайте 200 г просеянной муки, каждый раз перемешивая тесто. В результате оно должно получиться однородным, без больших комочков.

  5. По желанию на этом этапе можно добавить горсть измельченных орехов или сухофруктов. Они сделают домашнюю выпечку еще более ароматной и интересной по текстуре.

  6. Форму диаметром примерно 22 см застелите пергаментом. По желанию слегка смажьте ее растительным маслом. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

  7. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму внутрь и выпекайте около 25–30 минут.

  8. Дайте выпечке немного остыть. По желанию присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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