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- Десерты
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Варенье + сода: бабушкин рецепт, который превращает простые продукты в невероятную выпечку
Осталось чуть-чуть варенья, а готовить сложный десерт совсем не хочется? Не торопитесь убирать баночку в холодильник. Из самых простых продуктов можно испечь ароматный домашний пирог, который напомнит выпечку с детства.
Секрет этого старого рецепта — в сочетании обычного варенья и соды. Само варенье придает тесту приятный фруктовый вкус, аромат и красивый оттенок. А приготовление занимает совсем немного времени. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- джем или варенье
- 200г
- сода
- 0,5 ч. ложки
- яйца
- 3 шт.
- масло
- 50г
- мука
- 200г
- орехи, сухофрукты
- по желанию
- сахарная пудра для украшения
- по желанию
Процесс приготовления:
Переложите 200 г варенья или джема в глубокую миску. Добавить половину чайной ложки соды и хорошо перемешать венчиком. Масса может немного изменить цвет и стать более пышной — это нормально.
Вбейте до варенья три яйца. Перемешайте смесь до однородности, чтобы яйца полностью соединились с вареньем.
Добавьте 50 г растительного масла и снова хорошо перемешайте. Не нужно долго взбивать массу — достаточно, чтобы все компоненты равномерно распределились.
Постепенно всыпайте 200 г просеянной муки, каждый раз перемешивая тесто. В результате оно должно получиться однородным, без больших комочков.
По желанию на этом этапе можно добавить горсть измельченных орехов или сухофруктов. Они сделают домашнюю выпечку еще более ароматной и интересной по текстуре.
Форму диаметром примерно 22 см застелите пергаментом. По желанию слегка смажьте ее растительным маслом. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму внутрь и выпекайте около 25–30 минут.
Дайте выпечке немного остыть. По желанию присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!