Варенье + сода: бабушкин рецепт, который превращает простые продукты в невероятную выпечку

Секрет этого старого рецепта — в сочетании обычного варенья и соды. Само варенье придает тесту приятный фруктовый вкус, аромат и красивый оттенок. А приготовление занимает совсем немного времени. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Процесс приготовления:

Переложите 200 г варенья или джема в глубокую миску. Добавить половину чайной ложки соды и хорошо перемешать венчиком. Масса может немного изменить цвет и стать более пышной — это нормально.

Вбейте до варенья три яйца. Перемешайте смесь до однородности, чтобы яйца полностью соединились с вареньем.

Добавьте 50 г растительного масла и снова хорошо перемешайте. Не нужно долго взбивать массу — достаточно, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Постепенно всыпайте 200 г просеянной муки, каждый раз перемешивая тесто. В результате оно должно получиться однородным, без больших комочков.

По желанию на этом этапе можно добавить горсть измельченных орехов или сухофруктов. Они сделают домашнюю выпечку еще более ароматной и интересной по текстуре.

Форму диаметром примерно 22 см застелите пергаментом. По желанию слегка смажьте ее растительным маслом. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму внутрь и выпекайте около 25–30 минут.