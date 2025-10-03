Вкуснее "Наполеона": традиционный закарпатский медовик с выраженным карамельным вкусом

Приготовьте к классическому медовику карамельный мусс — десерт будет таким вкусным, что гости не оставят ни крошки. Рецептом поделились на сайте “Господинька”.

Процесс приготовления:

Ингредиенты на лепешки сложить в кастрюлю с толстым дном (масло, мед, сахар, соль). Подогревать на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растаял, но мед не подгорел. Когда масса станет однородной, добавить соды. Постоянно перемешивать.

Убавить огонь, довести массу до янтарного цвета, снять с плиты и дать остыть 10-15 минут. В отдельной миске взбить яйца, влить тонкой струйкой в массу. Просеять муку. Тесто должно получиться густым, но текучим.

Вылить часть теста в форму диаметром 23 см. Разровнять, чтобы получился тонкий корж. Оставшееся тесто вылить в форму прямоугольную и поставить все до разогретой на 170 градусов духовки на 15-17 минут.

Прямоугольный корж достать из духовки, порезать квадратиками по 1-1,5 см.

Для крема: к сметане добавить сахар, ваниль, взбить блендером до растворения сахара. Выложить часть сверху на круглое основание теста. Затем слой кубиков из теста, снова крем. Чередовать, завершив все кремом. Поставить на 30 минут при комнатной температуре, накрыв пленкой. Затем переместить на ночь в холодильник.

Сливочный карамельный мусс: растопить сахар в сковороде с водой, когда масса станет янтарной, добавить горячие сливки, вмешать масло, ваниль и щепотку соли. Всё хорошо перемешать. Процедить через сито.