Десерты
240
2 мин

Вкуснее "Наполеона": традиционный закарпатский медовик с выраженным карамельным вкусом

Долго вымешивать тесто не нужно. Этот торт готовится очень просто и легко, а вкус выходит невероятным.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
2 час. 20 мин.
247 ккал
Закарпатский торт: рецепт (фото с сайта "Господинька")

Закарпатский торт: рецепт (фото с сайта "Господинька")

Приготовьте к классическому медовику карамельный мусс — десерт будет таким вкусным, что гости не оставят ни крошки. Рецептом поделились на сайте “Господинька”.

Ингредиенты

масло сливочное 82% (на лепешки)
180г
сахар (на лепешки)
100г
мед
180г
соль (на лепешки)
¼ ч. ложки
сода
1 ч. ложка
яйца
4 шт.
мука
300г
сметана 20%
1,4 кг
сахар (в крем)
200г
ванилин
1 пакетик
сахар (в карамельный мусс)
150г
вода
50г
сливки 33%
150г
сливочное масло 82% (в карамельный мусс)
50г
ванилин
щепотка
соль (в карамельный мусс)
½ ч. ложки
желатин
вода (до желатина)
40г

Процесс приготовления:

  1. Ингредиенты на лепешки сложить в кастрюлю с толстым дном (масло, мед, сахар, соль). Подогревать на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растаял, но мед не подгорел. Когда масса станет однородной, добавить соды. Постоянно перемешивать.

  2. Убавить огонь, довести массу до янтарного цвета, снять с плиты и дать остыть 10-15 минут. В отдельной миске взбить яйца, влить тонкой струйкой в массу. Просеять муку. Тесто должно получиться густым, но текучим.

  3. Вылить часть теста в форму диаметром 23 см. Разровнять, чтобы получился тонкий корж. Оставшееся тесто вылить в форму прямоугольную и поставить все до разогретой на 170 градусов духовки на 15-17 минут.

  4. Прямоугольный корж достать из духовки, порезать квадратиками по 1-1,5 см.

  5. Для крема: к сметане добавить сахар, ваниль, взбить блендером до растворения сахара. Выложить часть сверху на круглое основание теста. Затем слой кубиков из теста, снова крем. Чередовать, завершив все кремом. Поставить на 30 минут при комнатной температуре, накрыв пленкой. Затем переместить на ночь в холодильник.

  6. Сливочный карамельный мусс: растопить сахар в сковороде с водой, когда масса станет янтарной, добавить горячие сливки, вмешать масло, ваниль и щепотку соли. Всё хорошо перемешать. Процедить через сито.

  7. Растворить желатин в горячей воде, добавить в мусс, перемешать и залить сверху торт. Поставить в холодильник на 30 минут. После этого можно вытащить из формы и бока смазать остатками сметанного крема.

Приятного аппетита!

