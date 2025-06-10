На сайте “Моє домашнє натхнення” выложили рецепт пирожного “Персик”, которое готовится из сгущенки и орешков.

Процесс приготовления:

Сначала взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой пены. Добавьте размягченное сливочное масло и сметану тщательно перемешайте до однородности.

Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите его в жидкую смесь, замешивая мягкое, пластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте охлаждаться в холодильнике на 30–40 минут.

Охлажденное тесто разделите на 24 равные части, сформуйте из них шарики, слегка прихлопните и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 12–15 минут. Следите, чтобы верх оставался светлым, а дно слегка подрумянилось.

После охлаждения аккуратно вырежьте серединки из каждой половинки пирожных, оставляя края невредимыми.

Для приготовления начинки взбейте сливочное масло до белого цвета, затем добавьте вареную сгущенку, измельченные грецкие орехи и крошки из вырезанных серединок — все тщательно перемешайте.

Наполните кремом каждую половинку, совмещая их парами в соответствии с формой, чтобы образовались “персики”.

После этого одну половинку каждого пирожного окуните в свекольный сок, другую — в морковный. Слегка обсушите на решетке и обваливайте в сахаре.