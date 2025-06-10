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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Вкуснее вы еще не ели: пирожное "Персик" со сгущенкой — гости будут в восторге

Это пирожное родом из детства. Почувствуйте снова его невероятный аромат и вкус.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
390 ккал
Пирожное "Персик": рецепт

Пирожное "Персик": рецепт / © Фото из открытых источников

На сайте “Моє домашнє натхнення” выложили рецепт пирожного “Персик”, которое готовится из сгущенки и орешков.

Ингредиенты

яйца
2шт.
сметана
60г
сахар
100г
сливочное масло
100г
мука
350г
разрыхлитель
1 ч. ложка
вареное сгущенку
380г
сливочное масло (для крема)
100г
измельченные грецкие орехи
100г
сок свеклы с водой
1 шт.
сок моркови
2шт.
сахар
для обкачки

Процесс приготовления:

  1. Сначала взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой пены. Добавьте размягченное сливочное масло и сметану тщательно перемешайте до однородности.

  2. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите его в жидкую смесь, замешивая мягкое, пластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте охлаждаться в холодильнике на 30–40 минут.

  3. Охлажденное тесто разделите на 24 равные части, сформуйте из них шарики, слегка прихлопните и выложите на противень, застеленный пергаментом.

  4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 12–15 минут. Следите, чтобы верх оставался светлым, а дно слегка подрумянилось.

  5. После охлаждения аккуратно вырежьте серединки из каждой половинки пирожных, оставляя края невредимыми.

  6. Для приготовления начинки взбейте сливочное масло до белого цвета, затем добавьте вареную сгущенку, измельченные грецкие орехи и крошки из вырезанных серединок — все тщательно перемешайте.

  7. Наполните кремом каждую половинку, совмещая их парами в соответствии с формой, чтобы образовались “персики”.

  8. После этого одну половинку каждого пирожного окуните в свекольный сок, другую — в морковный. Слегка обсушите на решетке и обваливайте в сахаре.

  9. Готовые “персики” охладите в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы они настоялись и стали вкуснее.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
143
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