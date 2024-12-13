Вкусно, дешево и всего 30 минут вашего времени: торт "Мальвина"

Этот торт – идеальный выбор для праздничного стола, ведь он готовится очень быстро и обладает нежным вкусом.
Вам понадобятся только простые ингредиенты, которые можно приобрести в любом магазине.
Ингредиенты
- мед
- 120 г
- сахар
- 120 г
- яйцо
- 3 шт.
- сода
- 1 ч. ложка
- масло
- 50 г
- какао
- 30 г
- мука
- 250 г
- сметана
- 500 мл
- сахар (для крема)
- 2 ст.
- вареное сгущенку
- 1-2 ст. ложки
- грецкие орехи
- для декора
Процесс приготовления:
- Мед и сахар высыпать в глубокую емкость, поставить на огонь и растворить, постоянно помешивая. Добавить соду, тщательно перемешать. Еще немного прогреть. Масса должна посветлеть.
- Остудить массу, вбить яйца, перемешать, добавить растительное масло и еще раз перемешать. Добавить муку и какао. Сначала перемешивать ложкой, затем переложить на пергамент и руками замесить тесто. Разделить на 6-7 частей. Каждую из них раскатать в пласты, выровнять с помощью крышки от кастрюли.
- Переложить лепешки на противень, выстланный пергаментом, каждый из них выпекать в течение 5 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Обрезки также запечь – они станут крошкой для украшения.
- Взбейте миксером сметану с сахаром, добавьте вареную сгущенку, перемешайте до однородности. Перемажьте каждый корж кремом, а между слоями посыпьте грецкие орехи (измельченные) для вкуса. Оставьте торт при комнатной температуре, чтобы он хорошо пропитался. Можно украсить орехами и крошкой из обрезков.
Приятного аппетита!