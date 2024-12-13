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Вкусно, дешево и всего 30 минут вашего времени: торт "Мальвина"

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
363 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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Вкусно, дешево и всего 30 минут вашего времени: торт "Мальвина"

Торт "Мальвина" / Фото: Фото из открытых источников

Этот торт – идеальный выбор для праздничного стола, ведь он готовится очень быстро и обладает нежным вкусом.

Вам понадобятся только простые ингредиенты, которые можно приобрести в любом магазине.

Ингредиенты

мед
120 г
сахар
120 г
яйцо
3 шт.
сода
1 ч. ложка
масло
50 г
какао
30 г
мука
250 г
сметана
500 мл
сахар (для крема)
2 ст.
вареное сгущенку
1-2 ст. ложки
грецкие орехи
для декора

Процесс приготовления:

  1. Мед и сахар высыпать в глубокую емкость, поставить на огонь и растворить, постоянно помешивая. Добавить соду, тщательно перемешать. Еще немного прогреть. Масса должна посветлеть.
  2. Остудить массу, вбить яйца, перемешать, добавить растительное масло и еще раз перемешать. Добавить муку и какао. Сначала перемешивать ложкой, затем переложить на пергамент и руками замесить тесто. Разделить на 6-7 частей. Каждую из них раскатать в пласты, выровнять с помощью крышки от кастрюли.
  3. Переложить лепешки на противень, выстланный пергаментом, каждый из них выпекать в течение 5 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Обрезки также запечь – они станут крошкой для украшения.
  4. Взбейте миксером сметану с сахаром, добавьте вареную сгущенку, перемешайте до однородности. Перемажьте каждый корж кремом, а между слоями посыпьте грецкие орехи (измельченные) для вкуса. Оставьте торт при комнатной температуре, чтобы он хорошо пропитался. Можно украсить орехами и крошкой из обрезков.

Приятного аппетита!

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