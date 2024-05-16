Вкусное овсяное печенье: классический рецепт из овсяных хлопьев, без муки, с бананом

Овсяное печенье приготовлено дома, самостоятельно — рассыпчатое, мягкое и нежное по вкусу. Оно подходит как для перекуса с молоком или кефиром, так и для вечернего чаепития.

Классический рецепт овсяного печенья

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 250 г,

мука – 200 г,

масло сливочное – 200 г;

сахар – 100 г;

яйцо – 1 шт,

корица – 1 ч.л,

разрыхлитель – пол чайной ложки

Для приготовления печенья овсяные хлопья лучше брать мелкого помола. Можно измельчить их в блендере.

Приготовление классического овсяного печенья

Взбейте блендером размягченное сливочное масло с сахаром, чтобы масса стала пышной.

Добавьте овсяные хлопья и просеянную муку, вбейте яйцо. Добавьте разрыхлитель и корицу.

Все тщательно перемешайте. Тесто должно быть липким и немного рассыпчатым.

Если необходимо, добавьте еще пару ложек растопленного сливочного масла. Соберите тесто в шар.

Вымешайте еще раз хорошо и разделите его на 16 частей.

Сделайте шарики размером примерно с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Прижмите шарики слегка пальцами.

Выпекайте печенье до золотистого цвета в духовке в течение 30 минут при температуре до 180 ⁰ С.

Овсяное печенье без муки

Ингредиенты:

овсяные хлопья мелкого помола – 200 г,

яйцо – 2 шт.,

сахар – 100 г,

кукурузный крахмал – 2 ст.л

разрыхлитель — 1 ч.л,

соль – треть ч.л.

растительное масло – 100 мл,

ванильный сахар – 10 г.

Приготовление овсяного печенья без муки:

Смешайте с помощью венчика яйца с сахаром.

Овсяные хлопья перебейте до состояния мелкой крошки. В отдельной миске смешайте перемолотые хлопья, крахмал, разрыхлитель и соль.

Добавьте смесь сухих ингредиентов в яйца с сахаром и тщательно перемешайте.

К тесту добавьте ванильный сахар, растительное масло и еще раз перемешайте.

Сформируйте шарики, выложите их на застеленный пергаментом противень, слегка приплюсните.

Выпекайте печенье 20 мин при температуре 180 градусов.

Овсяное печенье с бананом

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 300 г (1,5 стакана),

бананы — 2 шт.,

мед – 1,5 ст.л,

грецкие орехи — 1/4 стакана,

сода пищевая — пол ч.л,

корица — пол ч.л

Приготовление овсяного печенья с бананом

Спелые бананы нужно размять вилкой.

Добавьте измельченные овсяные хлопья, измельченные грецкие орехи, корицу.

Соду потушите несколькими каплями лимонного сока, добавьте к общей массе. Все перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.

Выложите печенье на застеленный пергаментом противень. Лучше всего это делать мокрыми руками.

Выпекайте овсяное печенье при 200 градусах 15-20 минут до золотистого цвета и приятного аромата.

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