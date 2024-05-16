Вкусное овсяное печенье: классический рецепт из овсяных хлопьев, без муки, с бананом

Как приготовить вкусное овсяное печенье
Овсяное печенье приготовлено дома, самостоятельно — рассыпчатое, мягкое и нежное по вкусу. Оно подходит как для перекуса с молоком или кефиром, так и для вечернего чаепития.
Классический рецепт овсяного печенья
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 250 г,
- мука – 200 г,
- масло сливочное – 200 г;
- сахар – 100 г;
- яйцо – 1 шт,
- корица – 1 ч.л,
- разрыхлитель – пол чайной ложки
Для приготовления печенья овсяные хлопья лучше брать мелкого помола. Можно измельчить их в блендере.
Приготовление классического овсяного печенья
- Взбейте блендером размягченное сливочное масло с сахаром, чтобы масса стала пышной.
- Добавьте овсяные хлопья и просеянную муку, вбейте яйцо. Добавьте разрыхлитель и корицу.
- Все тщательно перемешайте. Тесто должно быть липким и немного рассыпчатым.
- Если необходимо, добавьте еще пару ложек растопленного сливочного масла. Соберите тесто в шар.
- Вымешайте еще раз хорошо и разделите его на 16 частей.
- Сделайте шарики размером примерно с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Прижмите шарики слегка пальцами.
- Выпекайте печенье до золотистого цвета в духовке в течение 30 минут при температуре до 180 ⁰ С.
Овсяное печенье без муки
Ингредиенты:
- овсяные хлопья мелкого помола – 200 г,
- яйцо – 2 шт.,
- сахар – 100 г,
- кукурузный крахмал – 2 ст.л
- разрыхлитель — 1 ч.л,
- соль – треть ч.л.
- растительное масло – 100 мл,
- ванильный сахар – 10 г.
Приготовление овсяного печенья без муки:
- Смешайте с помощью венчика яйца с сахаром.
- Овсяные хлопья перебейте до состояния мелкой крошки. В отдельной миске смешайте перемолотые хлопья, крахмал, разрыхлитель и соль.
- Добавьте смесь сухих ингредиентов в яйца с сахаром и тщательно перемешайте.
- К тесту добавьте ванильный сахар, растительное масло и еще раз перемешайте.
- Сформируйте шарики, выложите их на застеленный пергаментом противень, слегка приплюсните.
- Выпекайте печенье 20 мин при температуре 180 градусов.
Овсяное печенье с бананом
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 300 г (1,5 стакана),
- бананы — 2 шт.,
- мед – 1,5 ст.л,
- грецкие орехи — 1/4 стакана,
- сода пищевая — пол ч.л,
- корица — пол ч.л
Приготовление овсяного печенья с бананом
- Спелые бананы нужно размять вилкой.
- Добавьте измельченные овсяные хлопья, измельченные грецкие орехи, корицу.
- Соду потушите несколькими каплями лимонного сока, добавьте к общей массе. Все перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.
- Выложите печенье на застеленный пергаментом противень. Лучше всего это делать мокрыми руками.
- Выпекайте овсяное печенье при 200 градусах 15-20 минут до золотистого цвета и приятного аромата.
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