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Вкусное овсяное печенье: классический рецепт из овсяных хлопьев, без муки, с бананом

Вкусное овсяное печенье: классический рецепт из овсяных хлопьев, без муки, с бананом

Рецепты овсяного печенья

Как приготовить вкусное овсяное печенье

Овсяное печенье приготовлено дома, самостоятельно — рассыпчатое, мягкое и нежное по вкусу. Оно подходит как для перекуса с молоком или кефиром, так и для вечернего чаепития.

Классический рецепт овсяного печенья

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 250 г,
  • мука – 200 г,
  • масло сливочное – 200 г;
  • сахар – 100 г;
  • яйцо – 1 шт,
  • корица – 1 ч.л,
  • разрыхлитель – пол чайной ложки

Для приготовления печенья овсяные хлопья лучше брать мелкого помола. Можно измельчить их в блендере.

Приготовление классического овсяного печенья

  • Взбейте блендером размягченное сливочное масло с сахаром, чтобы масса стала пышной.
  • Добавьте овсяные хлопья и просеянную муку, вбейте яйцо. Добавьте разрыхлитель и корицу.
  • Все тщательно перемешайте. Тесто должно быть липким и немного рассыпчатым.
  • Если необходимо, добавьте еще пару ложек растопленного сливочного масла. Соберите тесто в шар.
  • Вымешайте еще раз хорошо и разделите его на 16 частей.
  • Сделайте шарики размером примерно с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Прижмите шарики слегка пальцами.
  • Выпекайте печенье до золотистого цвета в духовке в течение 30 минут при температуре до 180 ⁰ С.

Овсяное печенье без муки

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья мелкого помола – 200 г,
  • яйцо – 2 шт.,
  • сахар – 100 г,
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л
  • разрыхлитель — 1 ч.л,
  • соль – треть ч.л.
  • растительное масло – 100 мл,
  • ванильный сахар – 10 г.

Приготовление овсяного печенья без муки:

  • Смешайте с помощью венчика яйца с сахаром.
  • Овсяные хлопья перебейте до состояния мелкой крошки. В отдельной миске смешайте перемолотые хлопья, крахмал, разрыхлитель и соль.
  • Добавьте смесь сухих ингредиентов в яйца с сахаром и тщательно перемешайте.
  • К тесту добавьте ванильный сахар, растительное масло и еще раз перемешайте.
  • Сформируйте шарики, выложите их на застеленный пергаментом противень, слегка приплюсните.
  • Выпекайте печенье 20 мин при температуре 180 градусов.

Овсяное печенье с бананом

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 300 г (1,5 стакана),
  • бананы — 2 шт.,
  • мед – 1,5 ст.л,
  • грецкие орехи — 1/4 стакана,
  • сода пищевая — пол ч.л,
  • корица — пол ч.л

Приготовление овсяного печенья с бананом

  • Спелые бананы нужно размять вилкой.
  • Добавьте измельченные овсяные хлопья, измельченные грецкие орехи, корицу.
  • Соду потушите несколькими каплями лимонного сока, добавьте к общей массе. Все перемешайте и оставьте настояться на 20 минут.
  • Выложите печенье на застеленный пергаментом противень. Лучше всего это делать мокрыми руками.
  • Выпекайте овсяное печенье при 200 градусах 15-20 минут до золотистого цвета и приятного аромата.

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