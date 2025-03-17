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Вкусные шоколадные конфеты из четырех ингредиентов: в разы лучше магазинных

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
476 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
2 мин
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Вкусные шоколадные конфеты из четырех ингредиентов: в разы лучше магазинных

Как приготовить вкусные шоколадные конфеты из четырех ингредиентов: рецепт / Фото: pixabay.com

Готовить домашние шоколадные вкусности еще никогда не было так легко – всего четыре ингредиента, и ваши любимые конфеты уже готовы! Запоминайте простой рецепт.

Домашние шоколадные вкусности – это настоящее наслаждение, которое не заменят магазинные варианты! Только четыре простых ингредиента – и вы создадите конфеты, которые поразят вас и ваших гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты

лесные орехи
100 г
черный или молочный шоколад
75 г
белый шоколад
95 г
молоко
60 мл

Процесс приготовления:

  1. Поломайте белый и молочный (или черный) шоколад на мелкие кусочки, сложите в глубокую миску, залейте молоком и нагревайте в микроволновке до полного растворения. Перемешивайте, пока масса не станет гладкой и однородной.
  2. В кофемолке измельчите 25 г фундука до состояния мелкой крошки. Добавьте его в горячую шоколадную смесь и тщательно размешайте.
  3. Дайте массе остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник примерно на 15–20 минут, чтобы она немного загустела.
  4. Измельчите оставшиеся 50 г фундука, оставляя кусочки немного больше, чтобы создать приятную текстуру.
  5. Достаньте охлажденную шоколадно-ореховую массу – она должна хорошо держать форму. Возьмите половину чайной ложки этой массы, внутрь уложите целый орех и сформируйте шарик. Затем обваляйте ее в измельченных орехах.
  6. Выложите конфеты на тарелку и поставьте в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы они стали плотнее.
  7. Поломайте молочный шоколад, добавьте немного молока и растопите в микроволновке, постоянно помешивая. Если хотите сделать глазурь более плотной, используйте больше шоколада и не добавляйте молока. Важно работать с теплой глазурью, поскольку охлаждение станет слишком густым.
  8. Достаньте конфеты из морозилки, по одной погружайте в глазурь, полностью покрывая их. Используя вилку, доставайте конфеты и выкладывайте их на тарелку.
  9. Снова поставьте конфеты в холодильник, чтобы глазурь застыла.

Приятного аппетита!

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