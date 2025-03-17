Вкусные шоколадные конфеты из четырех ингредиентов: в разы лучше магазинных

Готовить домашние шоколадные вкусности еще никогда не было так легко – всего четыре ингредиента, и ваши любимые конфеты уже готовы! Запоминайте простой рецепт.

Домашние шоколадные вкусности – это настоящее наслаждение, которое не заменят магазинные варианты! Только четыре простых ингредиента – и вы создадите конфеты, которые поразят вас и ваших гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты лесные орехи 100 г черный или молочный шоколад 75 г белый шоколад 95 г молоко 60 мл

Процесс приготовления:

Поломайте белый и молочный (или черный) шоколад на мелкие кусочки, сложите в глубокую миску, залейте молоком и нагревайте в микроволновке до полного растворения. Перемешивайте, пока масса не станет гладкой и однородной. В кофемолке измельчите 25 г фундука до состояния мелкой крошки. Добавьте его в горячую шоколадную смесь и тщательно размешайте. Дайте массе остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник примерно на 15–20 минут, чтобы она немного загустела. Измельчите оставшиеся 50 г фундука, оставляя кусочки немного больше, чтобы создать приятную текстуру. Достаньте охлажденную шоколадно-ореховую массу – она должна хорошо держать форму. Возьмите половину чайной ложки этой массы, внутрь уложите целый орех и сформируйте шарик. Затем обваляйте ее в измельченных орехах. Выложите конфеты на тарелку и поставьте в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы они стали плотнее. Поломайте молочный шоколад, добавьте немного молока и растопите в микроволновке, постоянно помешивая. Если хотите сделать глазурь более плотной, используйте больше шоколада и не добавляйте молока. Важно работать с теплой глазурью, поскольку охлаждение станет слишком густым. Достаньте конфеты из морозилки, по одной погружайте в глазурь, полностью покрывая их. Используя вилку, доставайте конфеты и выкладывайте их на тарелку. Снова поставьте конфеты в холодильник, чтобы глазурь застыла.

Приятного аппетита!

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