Вкусные шоколадные конфеты из четырех ингредиентов: в разы лучше магазинных

Готовить домашние шоколадные вкусности еще никогда не было так легко – всего четыре ингредиента, и ваши любимые конфеты уже готовы! Запоминайте простой рецепт.
Домашние шоколадные вкусности – это настоящее наслаждение, которое не заменят магазинные варианты! Только четыре простых ингредиента – и вы создадите конфеты, которые поразят вас и ваших гостей. Попробуйте и убедитесь сами!
Ингредиенты
- лесные орехи
- 100 г
- черный или молочный шоколад
- 75 г
- белый шоколад
- 95 г
- молоко
- 60 мл
Процесс приготовления:
- Поломайте белый и молочный (или черный) шоколад на мелкие кусочки, сложите в глубокую миску, залейте молоком и нагревайте в микроволновке до полного растворения. Перемешивайте, пока масса не станет гладкой и однородной.
- В кофемолке измельчите 25 г фундука до состояния мелкой крошки. Добавьте его в горячую шоколадную смесь и тщательно размешайте.
- Дайте массе остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник примерно на 15–20 минут, чтобы она немного загустела.
- Измельчите оставшиеся 50 г фундука, оставляя кусочки немного больше, чтобы создать приятную текстуру.
- Достаньте охлажденную шоколадно-ореховую массу – она должна хорошо держать форму. Возьмите половину чайной ложки этой массы, внутрь уложите целый орех и сформируйте шарик. Затем обваляйте ее в измельченных орехах.
- Выложите конфеты на тарелку и поставьте в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы они стали плотнее.
- Поломайте молочный шоколад, добавьте немного молока и растопите в микроволновке, постоянно помешивая. Если хотите сделать глазурь более плотной, используйте больше шоколада и не добавляйте молока. Важно работать с теплой глазурью, поскольку охлаждение станет слишком густым.
- Достаньте конфеты из морозилки, по одной погружайте в глазурь, полностью покрывая их. Используя вилку, доставайте конфеты и выкладывайте их на тарелку.
- Снова поставьте конфеты в холодильник, чтобы глазурь застыла.
Приятного аппетита!
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