Вкусный и нежный трехслойный шоколадный десерт: магазинные сладости больше покупать не будете

Если вы хотите приготовить вкусный, недорогой и полезный десерт, попробуйте этот трехслойный мусс.

От этого десерта будут в восторге как дети, так и взрослые. Он достаточно легок, быстро готовится и очень вкусен.

Ингредиенты сливки 300 мл молоко 120 мл вода 55 мл желатин 9 г черный шоколад 50 г молочный шоколад 50 г белый шоколад 50 г

Процесс приготовления:

Каждый слой готовится отдельно. На приготовление одного нужно взять 100 мл сливок, 40 мл молока, 18 мл воды и 3 г желатина. Возьмите желатин, залейте холодной водой и отставьте, чтобы он набухал. За это время добавьте шоколад к горячему молоку, быстро перемешайте до растворения. Сливки должны быть очень холодными. Добавьте желатин в массу, перемешайте взбитые сливки. Перелейте слоями в отдельные стаканы.

Приятного аппетита!