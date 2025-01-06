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Вкусный и нежный трехслойный шоколадный десерт: магазинные сладости больше покупать не будете

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
1 мин
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Вкусный и нежный трехслойный шоколадный десерт: магазинные сладости больше покупать не будете

Трехслойный шоколадный десерт: рецепт / Фото: pixabay.com

Если вы хотите приготовить вкусный, недорогой и полезный десерт, попробуйте этот трехслойный мусс.

От этого десерта будут в восторге как дети, так и взрослые. Он достаточно легок, быстро готовится и очень вкусен.

Ингредиенты

сливки
300 мл
молоко
120 мл
вода
55 мл
желатин
9 г
черный шоколад
50 г
молочный шоколад
50 г
белый шоколад
50 г

Процесс приготовления:

  1. Каждый слой готовится отдельно. На приготовление одного нужно взять 100 мл сливок, 40 мл молока, 18 мл воды и 3 г желатина.
  2. Возьмите желатин, залейте холодной водой и отставьте, чтобы он набухал. За это время добавьте шоколад к горячему молоку, быстро перемешайте до растворения. Сливки должны быть очень холодными.
  3. Добавьте желатин в массу, перемешайте взбитые сливки. Перелейте слоями в отдельные стаканы.

Приятного аппетита!

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