Вкусный и нежный трехслойный шоколадный десерт: магазинные сладости больше покупать не будете

Если вы хотите приготовить вкусный, недорогой и полезный десерт, попробуйте этот трехслойный мусс.
От этого десерта будут в восторге как дети, так и взрослые. Он достаточно легок, быстро готовится и очень вкусен.
Ингредиенты
- сливки
- 300 мл
- молоко
- 120 мл
- вода
- 55 мл
- желатин
- 9 г
- черный шоколад
- 50 г
- молочный шоколад
- 50 г
- белый шоколад
- 50 г
Процесс приготовления:
- Каждый слой готовится отдельно. На приготовление одного нужно взять 100 мл сливок, 40 мл молока, 18 мл воды и 3 г желатина.
- Возьмите желатин, залейте холодной водой и отставьте, чтобы он набухал. За это время добавьте шоколад к горячему молоку, быстро перемешайте до растворения. Сливки должны быть очень холодными.
- Добавьте желатин в массу, перемешайте взбитые сливки. Перелейте слоями в отдельные стаканы.
Приятного аппетита!