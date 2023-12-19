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Влажный шоколадный кекс: рецепт вкусного десерта

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
426 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
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Влажный шоколадный кекс: рецепт вкусного десерта

Влажный шоколадный кекс / Фото: Credits

Продукты для выпечки берутся самые простые, которые наверняка найдутся в холодильнике каждой хозяйки. Готовый кекс можно использовать как основу для торта: разрезать на две части и смазать любым кремом. Готовится такой десерт без яиц, молока и сливочного масла, но получается мягким, влажным и очень шоколадным.

Ингредиенты

мука
1,5 ст.
сахар
200 г
какао-порошок
4 ст. л.
сода пищевая
1 ч. л.
растворимое кофе
0,5 ч. л.
вода
200 мл
лимонный сок
1 ст. л.
растительное масло
0,25 ст.
ванильный сахар
0,5 пакетика
соль
  1. В емкости смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, соду, какао, кофе и ванильный сахар. Перемешайте.
  2. В другой емкости смешайте растительное масло, сахар, кофе и лимонный сок. Взбейте миксером или венчиком до полного растворения сахара.
  3. Затем в сухую смесь влейте жидкую часть теста и тщательно перемешайте все ингредиенты с помощью миксера или венчика.
  4. Форму слегка смажьте растительным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой или тертым шоколадом.
  5. Советы: 
  6. Готовность кекса проверяйте деревянной шпажкой, когда она выходит сухой, то десерт готов.

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Дата публикации
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