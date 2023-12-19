Влажный шоколадный кекс: рецепт вкусного десерта

Продукты для выпечки берутся самые простые, которые наверняка найдутся в холодильнике каждой хозяйки. Готовый кекс можно использовать как основу для торта: разрезать на две части и смазать любым кремом. Готовится такой десерт без яиц, молока и сливочного масла, но получается мягким, влажным и очень шоколадным.
Ингредиенты
- мука
- 1,5 ст.
- сахар
- 200 г
- какао-порошок
- 4 ст. л.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- растворимое кофе
- 0,5 ч. л.
- вода
- 200 мл
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 0,25 ст.
- ванильный сахар
- 0,5 пакетика
- соль
- В емкости смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, соду, какао, кофе и ванильный сахар. Перемешайте.
- В другой емкости смешайте растительное масло, сахар, кофе и лимонный сок. Взбейте миксером или венчиком до полного растворения сахара.
- Затем в сухую смесь влейте жидкую часть теста и тщательно перемешайте все ингредиенты с помощью миксера или венчика.
- Форму слегка смажьте растительным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой или тертым шоколадом.
- Советы:
- Готовность кекса проверяйте деревянной шпажкой, когда она выходит сухой, то десерт готов.
Читайте також:
- Шоколадно-апельсиновий бісквіт: рецепт чудового десерту
- Рецепт знаменитого чизкейку із серіалу "Друзі"
- Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски