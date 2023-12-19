Влажный шоколадный кекс: рецепт вкусного десерта

Продукты для выпечки берутся самые простые, которые наверняка найдутся в холодильнике каждой хозяйки. Готовый кекс можно использовать как основу для торта: разрезать на две части и смазать любым кремом. Готовится такой десерт без яиц, молока и сливочного масла, но получается мягким, влажным и очень шоколадным.