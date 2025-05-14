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Все подруги будут просить у вас рецепт: торт "Женский каприз"
Этот торт не случайно получил название “Женский каприз” — каждый корж в нем имеет уникальный вкус: один с маком, другой с орехами, еще один с сухофруктами, а завершение — с ароматным шоколадом.
Этот десерт не нуждается в сложных усилиях, но выглядит эффектно и обладает изысканным вкусом. Он обязательно удивит гостей и быстро обретет популярность среди ваших подруг.
Ингредиенты
- яйца
- 1 шт.
- сахар
- 100г
- соль
- ¼ ч. ложки
- сметана 10-15%
- 100г
- мука
- 80г
- крахмал
- 20г
- сода
- ½ ч. ложки
- лимонная кислота
- ¼ ч. ложки
- мак
- 50г
- курага
- 100г
- грецкие орехи
- 100г
- изюм
- 100г
- какао
- 15г
- чернослив
- 100г
- сметана (для крема) 20-30%
- 700г
- сахарная пудра (для крема)
- 150-200 г
- сгущенка
- 50г
- горячая вода
- 100 мл
Процесс приготовления:
Приготовьте тесто для каждого из пяти лепешек отдельно. Взбить яйцо с сахаром и солью до легкого и воздушного состояния. Добавьте сметану, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите просеянную муку, крахмал и соду, которую следует потушить лимонной кислотой. Замесите ровное тесто.
К первому коржу добавьте мак, ко второму — мелко нарезанную курагу, к третьему — рубленые орехи, к четвертому — изюм, а в пятый — какао и мелко порезанный чернослив. Каждую смесь хорошо перемешайте.
Выпекайте лепешки поочередно в форме диаметром 24 см, смазанной растительным маслом, в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут для каждого.
Для приготовления крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте хорошо до однородной массы. Для пропитки смешайте горячую воду со сгущенкой.
Собирайте торт, тщательно пропитывая и обмазывая каждый корж кремом. Покройте кремом бока и верх торта. Оформите десерт тертым шоколадом и орехами. Охлаждайте торт минимум 8 часов.
Приятного аппетита!