Все подруги будут просить у вас рецепт: торт "Женский каприз"

Этот десерт не нуждается в сложных усилиях, но выглядит эффектно и обладает изысканным вкусом. Он обязательно удивит гостей и быстро обретет популярность среди ваших подруг.

сахарная пудра (для крема) 150-200 г

Процесс приготовления:

Приготовьте тесто для каждого из пяти лепешек отдельно. Взбить яйцо с сахаром и солью до легкого и воздушного состояния. Добавьте сметану, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите просеянную муку, крахмал и соду, которую следует потушить лимонной кислотой. Замесите ровное тесто.

К первому коржу добавьте мак, ко второму — мелко нарезанную курагу, к третьему — рубленые орехи, к четвертому — изюм, а в пятый — какао и мелко порезанный чернослив. Каждую смесь хорошо перемешайте.

Выпекайте лепешки поочередно в форме диаметром 24 см, смазанной растительным маслом, в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут для каждого.

Для приготовления крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте хорошо до однородной массы. Для пропитки смешайте горячую воду со сгущенкой.