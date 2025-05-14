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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Все подруги будут просить у вас рецепт: торт "Женский каприз"

Этот торт не случайно получил название “Женский каприз” — каждый корж в нем имеет уникальный вкус: один с маком, другой с орехами, еще один с сухофруктами, а завершение — с ароматным шоколадом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Торт "Женский каприз": рецепт (фото иллюстративное)

Торт «Женский каприз»: рецепт (фото иллюстративный) / © Pixabay

Этот десерт не нуждается в сложных усилиях, но выглядит эффектно и обладает изысканным вкусом. Он обязательно удивит гостей и быстро обретет популярность среди ваших подруг.

Ингредиенты

яйца
1 шт.
сахар
100г
соль
¼ ч. ложки
сметана 10-15%
100г
мука
80г
крахмал
20г
сода
½ ч. ложки
лимонная кислота
¼ ч. ложки
мак
50г
курага
100г
грецкие орехи
100г
изюм
100г
какао
15г
чернослив
100г
сметана (для крема) 20-30%
700г
сахарная пудра (для крема)
150-200 г
сгущенка
50г
горячая вода
100 мл

Процесс приготовления:

  1. Приготовьте тесто для каждого из пяти лепешек отдельно. Взбить яйцо с сахаром и солью до легкого и воздушного состояния. Добавьте сметану, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите просеянную муку, крахмал и соду, которую следует потушить лимонной кислотой. Замесите ровное тесто.

  2. К первому коржу добавьте мак, ко второму — мелко нарезанную курагу, к третьему — рубленые орехи, к четвертому — изюм, а в пятый — какао и мелко порезанный чернослив. Каждую смесь хорошо перемешайте.

  3. Выпекайте лепешки поочередно в форме диаметром 24 см, смазанной растительным маслом, в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут для каждого.

  4. Для приготовления крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте хорошо до однородной массы. Для пропитки смешайте горячую воду со сгущенкой.

  5. Собирайте торт, тщательно пропитывая и обмазывая каждый корж кремом. Покройте кремом бока и верх торта. Оформите десерт тертым шоколадом и орехами. Охлаждайте торт минимум 8 часов.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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