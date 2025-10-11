- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Взбейте кефир с ягодами — идеальный воздушный десерт готов: что еще добавить, чтобы он был невероятным
Если хочется чего-нибудь вкусненького, а сладостей под рукой нет — приготовьте быстрый и простой десерт.
Взбейте кефир с ягодами и добавьте немного секретного ингредиента — идеальный десерт готов за минуты!
Ингредиенты
- кефир
- 900 мл
- любые ягоды
- 200г
- мед
- 2 ст. ложки
- желатин
- 35г
Процесс приготовления:
Желатин заранее замочите в холодной воде, при необходимости немного подогрейте в микроволновке, чтобы все крупинки полностью растворились и дайте остыть. Ягоды можно брать как свежие, так и замороженные — во втором случае их следует предварительно разморозить.
Кефир перелейте в чашу блендера, добавьте ягоды и мед (при желании мед можно заменить сахаром или любым сиропом). Взбейте до однородной массы, затем постепенно добавьте желатин и сбейте повторно.
Готовую смесь перелейте в большую форму или разложите по порционным стаканам, после чего оставьте в холодильнике на ночь.
Приятного аппетита!