Десерты
72
1 мин

Взбейте кефир с ягодами — идеальный воздушный десерт готов: что еще добавить, чтобы он был невероятным

Если хочется чего-нибудь вкусненького, а сладостей под рукой нет — приготовьте быстрый и простой десерт.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
37 минут
68 ккал
Десерт из кефира и ягод: рецепт

Десерт из кефира и ягод: рецепт / © Фото из открытых источников

Взбейте кефир с ягодами и добавьте немного секретного ингредиента — идеальный десерт готов за минуты!

Ингредиенты

кефир
900 мл
любые ягоды
200г
мед
2 ст. ложки
желатин
35г

Процесс приготовления:

  1. Желатин заранее замочите в холодной воде, при необходимости немного подогрейте в микроволновке, чтобы все крупинки полностью растворились и дайте остыть. Ягоды можно брать как свежие, так и замороженные — во втором случае их следует предварительно разморозить.

  2. Кефир перелейте в чашу блендера, добавьте ягоды и мед (при желании мед можно заменить сахаром или любым сиропом). Взбейте до однородной массы, затем постепенно добавьте желатин и сбейте повторно.

  3. Готовую смесь перелейте в большую форму или разложите по порционным стаканам, после чего оставьте в холодильнике на ночь.

Приятного аппетита!

