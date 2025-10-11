Неделя начинается с ингрессии Венеры в знак Весы, символизируя возвращение к эстетике, балансу, дипломатии и тонкому взаимодействию. Но уже к четвергу напряжение нарастает: Солнце в напряжении с Юпитером может раздуть амбиции, а соединение Лилит, Марса и Меркурия в Скорпионе 18 и19 октября, дает кульминацию скрытых страстей и борьбы за собственную правду.