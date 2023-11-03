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Яблочные розы: простой рецепт изысканной выпечки

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
490 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1129
Время на прочтение
1 мин
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Яблочные розы: простой рецепт изысканной выпечки

выпечка роза яблоко слойка / Фото: Credits

Изысканный десерт, который станет вашим фаворитом, готовить его быстро и просто. Блоггерша Скайлар Тот в своем Instagram показала процесс приготовления оригинальных слоек в виде роз.

Ингредиенты

тесто слоеное
500 г
яблоко
1-2 шт
масло сливочное
15 г
Сахар/мед
2 ст. л.
Корица молотая
  1. Помойте яблоко, разделите пополам, уберите сердцевину и нарежьте полукругами толщиной 2 мм.
  2. Подготовленное тесто раскатайте в одном направлении, чтобы его толщина была около 5 мм, смажьте сливочным маслом и посыпьте корицей по вкусу.
  3. Далее разрежьте тесто на ровные длинные полоски шириной 4-5 см.
  4. После этого вдоль каждой полоски выложите половинки яблок внахлест так, чтобы округлая сторона была сверху и на пару миллиметров выступала за краешек теста.
  5. Сформируйте бутоны: полоску вместе с выложенными яблоками осторожно сверните в рулон, чтобы яблоко оказалось внутри. Защепните край теста, чтобы бутон держал форму.
  6. Застелите противень пергаментом, смажьте его маслом. Выложите на него бутоны, присыпьте сверху сахаром или замените его, полив медом и запекайте 20-25 мин в разогретой на 180°С духовке.

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Дата публикации
Просмотры
1129
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