Яблочные розы: простой рецепт изысканной выпечки

Изысканный десерт, который станет вашим фаворитом, готовить его быстро и просто. Блоггерша Скайлар Тот в своем Instagram показала процесс приготовления оригинальных слоек в виде роз.
Ингредиенты
- тесто слоеное
- 500 г
- яблоко
- 1-2 шт
- масло сливочное
- 15 г
- Сахар/мед
- 2 ст. л.
- Корица молотая
- Помойте яблоко, разделите пополам, уберите сердцевину и нарежьте полукругами толщиной 2 мм.
- Подготовленное тесто раскатайте в одном направлении, чтобы его толщина была около 5 мм, смажьте сливочным маслом и посыпьте корицей по вкусу.
- Далее разрежьте тесто на ровные длинные полоски шириной 4-5 см.
- После этого вдоль каждой полоски выложите половинки яблок внахлест так, чтобы округлая сторона была сверху и на пару миллиметров выступала за краешек теста.
- Сформируйте бутоны: полоску вместе с выложенными яблоками осторожно сверните в рулон, чтобы яблоко оказалось внутри. Защепните край теста, чтобы бутон держал форму.
- Застелите противень пергаментом, смажьте его маслом. Выложите на него бутоны, присыпьте сверху сахаром или замените его, полив медом и запекайте 20-25 мин в разогретой на 180°С духовке.
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