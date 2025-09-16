Яблочный пирог с лимонной начинкой: рецепт, ставший хитом

Ингредиенты для начинки

В большой миске смешайте муку, сахар, ванилин, соль и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и разотрите его с мукой, чтобы образовалась крошка.

Добавьте яйца и молоко, сначала перемешайте вилкой, затем замесите руками. Тесто должно быть мягким и эластичным.

Разделите тесто на три части. Одну часть положите в морозилку на 30 минут. Остальные две части выложите на дно формы диаметром 26 см, формируя невысокие бортики. Поставьте основание в холодильник, пока готовится начинка.

Для начинки возьмите цедру со всех лимонов. Очистите их от кожуры и косточек, а мякоть измельчите в блендере. Перелейте смесь в кастрюлю.

Добавьте в лимонную массу сахар, крахмал и, по желанию, куркуму для более яркого цвета.

Натрите яблоки на большой терке.

Поставьте кастрюлю на огонь. Когда смесь закипит, варите ее еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.

Вылейте готовую начинку на основание из теста, равномерно распределите.

Достаньте охлажденную часть теста из морозилки и натрите его на большой терке, посыпая пирог сверху.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 35–40 минут.