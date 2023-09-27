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Язычки из слоеного теста с сахаром и корицей: очень простой рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
584
Время на прочтение
1 мин
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Язычки из слоеного теста с сахаром и корицей: очень простой рецепт

Язычки из слоеного теста с сахаром и корицей / Фото: Credits

Язычки слоеные – это рецепт сладкого блюда, который отличается от другой выпечки своей простотой в приготовлении. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, сахар и корица. Раскатали тесто, посыпали сахаром с корицей – и в духовку. Слойки получаются в меру сладкие, хрустящие, рассыпчатые и тающие во рту.

Ингредиенты

слоеное тесто
500 г
сахар
5 ст. л.
корица
1 ч. л.
яйцо
1 шт.
  1. Заранее достаньте тесто из морозильной камеры. Дайте ему немного разморозиться.
  2. Яйцо взбейте венчиком.
  3. Тесто нарежьте на прямоугольники размером 10*4 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Каждую слойку смажьте взбитым яйцом.
  4. В миске смешайте сахар с корицей. Обсыпьте равномерно каждое изделие сахаром с корицей.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 12-15 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Тесто используйте слоеное дрожжевое или бездрожжевое.

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Дата публикации
Просмотры
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