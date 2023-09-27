Язычки из слоеного теста с сахаром и корицей: очень простой рецепт

Язычки слоеные – это рецепт сладкого блюда, который отличается от другой выпечки своей простотой в приготовлении. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, сахар и корица. Раскатали тесто, посыпали сахаром с корицей – и в духовку. Слойки получаются в меру сладкие, хрустящие, рассыпчатые и тающие во рту.
Ингредиенты
- слоеное тесто
- 500 г
- сахар
- 5 ст. л.
- корица
- 1 ч. л.
- яйцо
- 1 шт.
- Заранее достаньте тесто из морозильной камеры. Дайте ему немного разморозиться.
- Яйцо взбейте венчиком.
- Тесто нарежьте на прямоугольники размером 10*4 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Каждую слойку смажьте взбитым яйцом.
- В миске смешайте сахар с корицей. Обсыпьте равномерно каждое изделие сахаром с корицей.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 12-15 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Тесто используйте слоеное дрожжевое или бездрожжевое.
Читайте также:
- Знаменитый сливовый пирог из The New York Times: забавная история его популярности и рецепт
- Яблочный тарт: классический рецепт
- Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания