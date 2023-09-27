Язычки из слоеного теста с сахаром и корицей: очень простой рецепт

Язычки слоеные – это рецепт сладкого блюда, который отличается от другой выпечки своей простотой в приготовлении. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, сахар и корица. Раскатали тесто, посыпали сахаром с корицей – и в духовку. Слойки получаются в меру сладкие, хрустящие, рассыпчатые и тающие во рту.