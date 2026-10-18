Дети увлеклись протеиновыми порошками: может ли организм подростка усвоить такие добавки

Протеиновые порошки для детей / © Unsplash

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Маркетинг и продвижение спортивного питания в соцсетях зашли настолько далеко, что теперь и дети все чаще просят у родителей цветные протеиновые порошки с разнообразием вкусов, которые потребляют взрослые для набора мышечной массы или во время подготовки к спортивным соревнованиям. Может ли детское питание хотя бы отчасти состоять из порошковых протеинов?

Об этом пишет BBC.

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Дети начали требовать протеиновые порошки: что это за тенденция

12-летний Бен мечтает добавить в свой рацион протеиновый порошок, но мешает одно препятствие — его мама.

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«Я спрашивал уже раз 20, а ты просто все время говоришь нет», — говорит мальчик.

Парень убежден, что протеиновый порошок сделает его подтянутым и большим, а его друзья уже тоже употребляют такие порошки. Мнения среди самих подростков по поводу целесообразности добавок разбегаются.

К примеру, 12-летний друг Бена, Луис, употребляет коктейли один-два раза в неделю после тренировок с согласия родителей.

Впрочем, 13-летний Отис настроен скептически и замечает, что ровесники подвергаются давлению моды.

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«Они могут просто начать их употреблять, не задумываясь о последствиях или о том, какое влияние это может на них оказать», — говорит подросток.

На зарубежных рынках наблюдается бум: полки магазинов заполнены продуктами с отметкой «с высоким содержанием белка» — от молока, йогуртов и хлеба до хлопьев и батончиков, а социальные сети переполнены рекламой различных порошков.

С биологической точки зрения белок является фундаментальным строительным материалом, который расщепляется на аминокислоты и обеспечивает восстановление тканей и рост организма. Часть элементов — так называемые незаменимые аминокислоты — человек получает только из еды.

По данным Британской службы здравоохранения NHS, стандартная суточная норма белка для взрослого человека со здоровым весом составляет 0,75 г на килограмм массы тела. В периоды высоких физических нагрузок или с возрастом норма может расти до 2 г/кг, а специалисты советуют распределять потребление так, чтобы получать 20-25 г белка за прием пищи.

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Действительно ли порошковый протеин нужен детям

Во время полового созревания и активных скачков роста организм действительно требует больше белков для формирования новых мышц и костей. Но медики предостерегают от бездумного увлечения добавками.

Дипломированный диетолог Никола Ладлам-Рейн подчеркивает, что подростки все необходимые белки могут получить из еды. Специалист предупреждает, что чрезмерный акцент на белке может навредить потреблению других критически важных элементов, в частности железа и кальция, необходимых девочкам.

К тому же белковые порошки нередко вызывают расстройства пищеварения — вздутие, спазмы, повышенное газообразование и диарею.

Дополнительным фактором риска являются особенности рынка добавок, ведь контроль качества этих добавок значительно меньше, если сравнивать с лекарствами.

«Конечно, есть надежные компании, которые проводят независимое тестирование и проверяют, чтобы указанное на этикетке соответствовало содержимому продукта, но так бывает не всегда. И вообще нельзя просто выпить коктейль и нарастить бицепсы», — предупреждает Ладлам-Рейн,

Большое количество производителей цветных протеиновых порошков также добавляет к продуктам подсластители, искусственные ароматизаторы и скрытые стимуляторы.

Педиатр-консультант Chelsea and Westminster NHS Trust доктор Рамник Матур говорит, что родители, позволяющие ребенку заменять полноценные приемы пищи порошковыми смесями, должны знать о том, что их ребенок теряет важные микроэлементы — цинк, кальций и магний, которые есть только в цельной пище. Главная же опасность состоит в том, что избыточный белок выводится печенью и почками, что для детского организма является крайне большой нагрузкой.

«Если посмотреть на соцсети, там скажут, что нужно есть много белка, но ваш организм способен усвоить только определенное количество. В больнице, где я работаю, был мальчик, принимавший так много белка, что его почки просто перестали работать, и он умер», — предостерег Рамник Матур.

Итог экспертов единодушный. Если ребенок питается здоровой и сбалансированной пищей, ему не нужны дополнительные белки даже в виде цветных порошков со вкусами.

Врачи советуют родителям подростков обогащать их ежедневный рацион целостными продуктами, а в случае необходимости употреблять любые добавки, делать это только после консультации со специалистом.

Протеиновые порошки оказались опасными

Напомним, отчет организации Clean Label Project обнаружил тревожные данные о безопасности протеиновых порошков на рынке США. Исследование 160 продуктов от 70 брендов показало, что более 47% из них превышают допустимые нормы тяжелых металлов — свинца, кадмия, мышьяка и ртути, которые накапливаются в организме и вызывают рак, заболевания почек и когнитивные нарушения.

Кроме того, 21% продуктов имеют двойное превышение норм бисфенолов, которые вредят эндокринной системе. Наиболее загрязненными оказались органические и растительные порошки, а также продукты со вкусом шоколада.

В частности, растительные протеины содержат втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия из-за поглощения токсинов из почвы во время выращивания культур, поэтому даже органическая маркировка не гарантирует чистоты.

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