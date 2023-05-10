Диетолог советует исключить из рациона: назван самый вредный сыр

Чтобы не навредить своему здоровью, нужно знать, какой сыр полезен, а какой есть не стоит.

Об этом рассказала диетолог Лурдес Кастро Мортильяро из Нью-Йорка. По ее словам, сыр может стать отличной альтернативой мясу из-за высокого содержания белков. Он также имеет животное происхождение и может насытить организм нужными ему веществами.

Какой сыр лучше исключить из рациона

Специалист призвала отказаться от тех сыров, которые имеют высокую степень обработки. Речь идет, в частности, о крем-сыре и плавленых сырках.

Обнаруживается в плавленых творожках содержится больше натрия, поэтому их вообще не стоит употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией.

Эксперт отметила, что, хотя не каждый имеет возможность ежедневно покупать изысканные и дорогие сыры, все же стоит отказаться именно от плавленых сырков, отличающихся доступной ценой.

Какой сыр самый полезный

Самым полезным сыром Лурдес Кастро Мортильяро называет рикоту. Это традиционный итальянский сывороточный творог. В переводе "рикота" означает "заново приготовленный". То есть при его создании обрабатывают сыворотку, остающуюся после коагуляции молока для изготовления других видов сыра (пекорино, моцарелла и т.п.).

Рикотта содержит большое количество концентрированного сывороточного протеина, который человеческий организм достаточно легко усваивает. Как пояснила эксперт: "Сывороточный протеин является одной из наиболее усваиваемых форм белка и содержит очень широкий спектр аминокислот. Следовательно, это лучший выбор для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, а также сбросить вес".

Также в список полезных сыров входит твердый сыр, в частности гауда, пармезан. Они содержат много кальция в достаточно мало воды, поэтому для насыщения нужно съесть совсем мало продукта. Однако и натрия в этих сырах больше, чем в мягких, типа рикоты.

Поэтому людям с гипертонией или проблемами с почками нужно контролировать употребление твердых сыров и выбирать более мягкие варианты.

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