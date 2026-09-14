Диетологи назвали скрытую пользу огурцов: почему их нужно есть с кожурой

Почему нужно есть огурцы с кожурой / © pexels.com

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Огурцы давно воспринимают как отличный способ увлажнения организма и перекуса, который не навредит фигуре. Однако новые оценки профильных экспертов свидетельствуют: этот популярный овощ способен предложить гораздо больше, чем просто поддержание водного баланса.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Скрытая польза огурцов для здоровья: что говорят диетологи

Специалисты по питанию — диетолог из Медицинского центра Университета штата Огайо Векснера Ламис Лаххам и спортивный диетолог и преподаватель Вирджинского технологического университета Роксана Эхсани разобрали питательную ценность огурца и объяснили, почему этот продукт стоит добавить в ежедневный рацион.

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Огурцы — это простой способ умеренно обогатить организм полезным, ведь в них содержатся антиоксиданты, в частности витамин С, бета-каротин и флавоноиды. Эти вещества блокируют разрушительное воздействие свободных радикалов, а значит, потенциально защищают от развития хронических заболеваний, в частности онкологии, диабета и Альцгеймера.

Кроме стандартного набора витаминов, огурцы содержат кукурбитацины — специфические антиоксидантные соединения, присущие именно им.

Также огурцы хорошо работают как перекус. Если вам хочется чем-то похрустеть, не выбирайте чипсы. Лучше предпочесть огурцы, ведь они наполнят организм жидкостью и полезными веществами без лишних калорий.

Специалистки отмечают, что процесс разжевывания огурцов имеет психологический эффект:

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«Хруст огурцов также может стимулировать чувствительные нервные окончания в полости рта. Жевание хрустящих продуктов, таких как огурцы, требует больше усилий, что может помочь замедлить процесс потребления пищи из-за скуки», — объясняет Ламис Лаххам.

Добавление огурцов к основным блюдам позволяет легко увеличить общий объем порции и потребленную зелень, а сам прием пищи остается легким, но сытным.

Хотя огурцы не являются рекордсменами по содержанию пищевых волокон, их комбинация с водой делает чудеса для желудочно-кишечного тракта.

«Сочетание воды и клетчатки в огурцах способствует нормальному пищеварению. Клетчатка помогает поддерживать подвижность пищеварительного тракта и предотвращает запоры, а вода способствует продвижению содержимого», — объясняет Роксана Эхсани.

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Основная часть витаминов и минералов сосредоточена именно в кожуре огурца. В частности, в ней содержатся клетчатка, калий, витамин A и витамин K. Так что если вы хотите получить максимум пользы, не чистите огурец перед употреблением.

Какие огурцы выбрать

На полках магазинов можно найти множество сортов — от длинных до стандартных садовых огурцов. Но искать среди них безусловного лидера не стоит. Большинство огурцов имеет схожий состав питательных веществ, поэтому выбирайте тот сорт, который больше всего вам нравится.

Отдельно диетолог затронула вопрос маринованных и соленых огурцов. Она предостерегает от путаницы между обычным маринадом и настоящим ферментированным продуктом:

«Многие соленые огурцы, которые продаются в магазинах, — это на самом деле просто огурцы, вымоченные в уксусе. Они не прошли полный процесс ферментации, необходимый для образования пробиотиков, характерных для ферментированных продуктов. Чтобы получить максимум пользы, выбирайте свежие огурцы или те, которые прошли настоящую ферментацию», — говорит Ламис Лаххам.

Также стоит учитывать повышенное содержание натрия в соленых огурцах. Но большинству людей не следует ограничивать натрий в питании, особенно если вы едите соленые огурцы умеренно.

Огурцы: последние новости

Напомним, упаковка длинных огурцов в пленку — это не просто маркетинговый ход, а практическая защита. В отличие от обычных огородных огурцов, они имеют удлиненную форму, меньше семян, более нежный вкус и очень тонкую кожицу. Именно эта кожура делает овощ сочным, но в то же время уязвимым к быстрой потере влаги и повреждениям.

Специальная пищевая пленка работает как защитный барьер: замедляет испарение воды, сохраняет хрусткость и продлевает срок годности без использования консервантов или химикатов.

Такая упаковка вполне безопасна для здоровья, не влияет на вкус и сохраняет качество продукта. Поскольку кожура этих огурцов не горчит, легко жуется и содержит клетчатку, чистить ее перед употреблением не обязательно — достаточно хорошо помыть овощ под проточной водой.

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