Домашний майонез: четыре рецепта на любой вкус

Его легко приготовить за несколько минут, а результат превосходит магазинные аналоги по нежности и свежести.

Классический домашний майонез (пошаговый рецепт)

Ингредиенты:

1 яйцо (комнатной температуры);

200 мл подсолнечного масла;

1 ч. л. горчицы;

1 ст. л. лимонного сока или уксуса;

½ ч. л. соли;

½ ч. л. сахара.

Как приготовить майонез дома:

В высокую емкость разбейте яйцо, добавьте горчицу, соль и сахар. Влейте растительное масло, не перемешивая. Опустите блендер на дно и взбивайте 10–15 секунд, пока масса не станет густеть. Постепенно приподнимайте блендер вверх, смешивая всю массу. Добавьте лимонный сок и еще раз коротко взбейте.

Это базовый домашний майонез рецепт, который выходит густым и стабильным.

Майонез без яиц (для веганов или при аллергии)

Ингредиенты:

100 мл молока (или соевого/растительного);

200 мл масла;

1 ч. л. горчицы;

1 ст. л. лимонного сока;

½ ч. л. соли.

Домашний майонез без яиц:

В чашу блендера влейте молоко и растительное масло. Взбивайте 20–30 секунд до загустения. Добавьте горчицу, соль и лимонный сок. Еще раз коротко перемешайте до однородности.

Этот вариант идеально подходит, если вы ищете более легкий или веганский соус.

Майонез с горчицей (пикантный вариант)

Ингредиенты:

1 желток;

150 мл масла;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. уксуса;

щепотка соли.

Майонез с горчицей рецепт:

Смешайте желток, горчицу и соль. Начните взбивать, медленно добавляя масло тонкой струйкой. Когда масса станет густой, добавьте уксус. Взбейте еще 10–15 секунд до кремовой текстуры.

Такой соус обладает более выраженным, насыщенным вкусом и хорошо подходит к мясу.

Майонез с лимонным соком (легкий вариант)

Ингредиенты:

1 яйцо;

180 мл масла;

2 ст. л. лимонного сока;

½ ч. л. соли.

Быстрый рецепт майонеза:

Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Взбейте на максимальной скорости 20–30 секунд. При необходимости отрегулируйте кислоту, добавив еще лимонный сок.

Этот вариант получается более легким и свежим по вкусу.

Советы по хранению

Домашний майонез нужно хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке. Оптимальный срок годности — до 3–4 дней. Если в составе есть сырые яйца, лучше использовать соус в течение 2 дней. Не оставляйте майонез при комнатной температуре дольше 1–2 часов.

FAQ

Сколько хранится домашний майонез?

В холодильнике — 2–4 дня в зависимости от ингредиентов. Варианты без яиц могут сохраняться чуть подольше.

Можно ли приготовить без блендера?

Да, но придется сбивать венчиком и очень медленно добавлять масло. Это занимает больше времени, но результат тоже будет удачным.

