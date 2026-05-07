Еда
53
2 мин

Домашний майонез: четыре рецепта на любой вкус

Домашний майонез — это о натуральном вкусе, контроле качества ингредиентов и отсутствии лишних добавок.

Татьяна Мележик
Как приготовить майонез дома

Как приготовить майонез дома / © unsplash.com

Его легко приготовить за несколько минут, а результат превосходит магазинные аналоги по нежности и свежести.

Классический домашний майонез (пошаговый рецепт)

Ингредиенты:

  • 1 яйцо (комнатной температуры);

  • 200 мл подсолнечного масла;

  • 1 ч. л. горчицы;

  • 1 ст. л. лимонного сока или уксуса;

  • ½ ч. л. соли;

  • ½ ч. л. сахара.

Как приготовить майонез дома:

  1. В высокую емкость разбейте яйцо, добавьте горчицу, соль и сахар.

  2. Влейте растительное масло, не перемешивая.

  3. Опустите блендер на дно и взбивайте 10–15 секунд, пока масса не станет густеть.

  4. Постепенно приподнимайте блендер вверх, смешивая всю массу.

  5. Добавьте лимонный сок и еще раз коротко взбейте.

Это базовый домашний майонез рецепт, который выходит густым и стабильным.

Майонез без яиц (для веганов или при аллергии)

Ингредиенты:

  • 100 мл молока (или соевого/растительного);

  • 200 мл масла;

  • 1 ч. л. горчицы;

  • 1 ст. л. лимонного сока;

  • ½ ч. л. соли.

Домашний майонез без яиц:

  1. В чашу блендера влейте молоко и растительное масло.

  2. Взбивайте 20–30 секунд до загустения.

  3. Добавьте горчицу, соль и лимонный сок.

  4. Еще раз коротко перемешайте до однородности.

Этот вариант идеально подходит, если вы ищете более легкий или веганский соус.

Майонез с горчицей (пикантный вариант)

Ингредиенты:

  • 1 желток;

  • 150 мл масла;

  • 1 ч. л. дижонской горчицы;

  • 1 ч. л. уксуса;

  • щепотка соли.

Майонез с горчицей рецепт:

  1. Смешайте желток, горчицу и соль.

  2. Начните взбивать, медленно добавляя масло тонкой струйкой.

  3. Когда масса станет густой, добавьте уксус.

  4. Взбейте еще 10–15 секунд до кремовой текстуры.

Такой соус обладает более выраженным, насыщенным вкусом и хорошо подходит к мясу.

Майонез с лимонным соком (легкий вариант)

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;

  • 180 мл масла;

  • 2 ст. л. лимонного сока;

  • ½ ч. л. соли.

Быстрый рецепт майонеза:

  1. Поместите все ингредиенты в чашу блендера.

  2. Взбейте на максимальной скорости 20–30 секунд.

  3. При необходимости отрегулируйте кислоту, добавив еще лимонный сок.

Этот вариант получается более легким и свежим по вкусу.

Советы по хранению

Домашний майонез нужно хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке. Оптимальный срок годности — до 3–4 дней. Если в составе есть сырые яйца, лучше использовать соус в течение 2 дней. Не оставляйте майонез при комнатной температуре дольше 1–2 часов.

FAQ

Сколько хранится домашний майонез?

В холодильнике — 2–4 дня в зависимости от ингредиентов. Варианты без яиц могут сохраняться чуть подольше.

Можно ли приготовить без блендера?

Да, но придется сбивать венчиком и очень медленно добавлять масло. Это занимает больше времени, но результат тоже будет удачным.

