Домашний майонез: четыре рецепта на любой вкус
Домашний майонез — это о натуральном вкусе, контроле качества ингредиентов и отсутствии лишних добавок.
Его легко приготовить за несколько минут, а результат превосходит магазинные аналоги по нежности и свежести.
Классический домашний майонез (пошаговый рецепт)
Ингредиенты:
1 яйцо (комнатной температуры);
200 мл подсолнечного масла;
1 ч. л. горчицы;
1 ст. л. лимонного сока или уксуса;
½ ч. л. соли;
½ ч. л. сахара.
Как приготовить майонез дома:
В высокую емкость разбейте яйцо, добавьте горчицу, соль и сахар.
Влейте растительное масло, не перемешивая.
Опустите блендер на дно и взбивайте 10–15 секунд, пока масса не станет густеть.
Постепенно приподнимайте блендер вверх, смешивая всю массу.
Добавьте лимонный сок и еще раз коротко взбейте.
Это базовый домашний майонез рецепт, который выходит густым и стабильным.
Майонез без яиц (для веганов или при аллергии)
Ингредиенты:
100 мл молока (или соевого/растительного);
200 мл масла;
1 ч. л. горчицы;
1 ст. л. лимонного сока;
½ ч. л. соли.
Домашний майонез без яиц:
В чашу блендера влейте молоко и растительное масло.
Взбивайте 20–30 секунд до загустения.
Добавьте горчицу, соль и лимонный сок.
Еще раз коротко перемешайте до однородности.
Этот вариант идеально подходит, если вы ищете более легкий или веганский соус.
Майонез с горчицей (пикантный вариант)
Ингредиенты:
1 желток;
150 мл масла;
1 ч. л. дижонской горчицы;
1 ч. л. уксуса;
щепотка соли.
Майонез с горчицей рецепт:
Смешайте желток, горчицу и соль.
Начните взбивать, медленно добавляя масло тонкой струйкой.
Когда масса станет густой, добавьте уксус.
Взбейте еще 10–15 секунд до кремовой текстуры.
Такой соус обладает более выраженным, насыщенным вкусом и хорошо подходит к мясу.
Майонез с лимонным соком (легкий вариант)
Ингредиенты:
1 яйцо;
180 мл масла;
2 ст. л. лимонного сока;
½ ч. л. соли.
Быстрый рецепт майонеза:
Поместите все ингредиенты в чашу блендера.
Взбейте на максимальной скорости 20–30 секунд.
При необходимости отрегулируйте кислоту, добавив еще лимонный сок.
Этот вариант получается более легким и свежим по вкусу.
Советы по хранению
Домашний майонез нужно хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке. Оптимальный срок годности — до 3–4 дней. Если в составе есть сырые яйца, лучше использовать соус в течение 2 дней. Не оставляйте майонез при комнатной температуре дольше 1–2 часов.
FAQ
Сколько хранится домашний майонез?
В холодильнике — 2–4 дня в зависимости от ингредиентов. Варианты без яиц могут сохраняться чуть подольше.
Можно ли приготовить без блендера?
Да, но придется сбивать венчиком и очень медленно добавлять масло. Это занимает больше времени, но результат тоже будет удачным.