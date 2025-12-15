1 кг картофеля творит чудеса: блюдо, которое заменяет мясо и спасает семейный бюджет

Идеальный вариант для уютного семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.

Процесс приготовления:

Сначала отварите картофель и превратите его в мягкое пюре. Добавьте яйца, соль и излюбленные специи, после чего тщательно вымешайте массу.

Понемногу всыпайте муку, замешивая нежное и податливое тесто, легко отстающее от рук. Посыпьте рабочую поверхность мукой и продолжайте вымешивать на столе, пока тесто не станет гладким и эластичным. Разделите его на две части.

Каждую часть скатайте в шарик, а затем — в тонкую “колбаску”. Нарежьте ее на маленькие кусочки и придайте им любую удобную форму — круглую или продолговатую.

Выложите сформированные вареники на доску. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, доведите до кипения и подсолите. Аккуратно опустите вареники в кипяток, накройте крышкой и варите на слабом огне около 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность.