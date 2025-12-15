ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

1 кг картофеля творит чудеса: блюдо, которое заменяет мясо и спасает семейный бюджет

Ленивые картофельные вареники — быстрое, нежное и удивительно питательное блюдо, которое легко приготовить буквально за несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
154 ккал
Ленивые вареники: рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Ленивые вареники: рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Идеальный вариант для уютного семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.

Ингредиенты

отварной картофель
1 кг
мука
350-400 г
яйца
2шт.
соль, перец, специи
по вкусу
лук
для зажарки

Процесс приготовления:

  1. Сначала отварите картофель и превратите его в мягкое пюре. Добавьте яйца, соль и излюбленные специи, после чего тщательно вымешайте массу.

  2. Понемногу всыпайте муку, замешивая нежное и податливое тесто, легко отстающее от рук. Посыпьте рабочую поверхность мукой и продолжайте вымешивать на столе, пока тесто не станет гладким и эластичным. Разделите его на две части.

  3. Каждую часть скатайте в шарик, а затем — в тонкую “колбаску”. Нарежьте ее на маленькие кусочки и придайте им любую удобную форму — круглую или продолговатую.

  4. Выложите сформированные вареники на доску. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, доведите до кипения и подсолите. Аккуратно опустите вареники в кипяток, накройте крышкой и варите на слабом огне около 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность.

  5. Параллельно поджарьте лук до золотистости. Готовые вареники достаньте шумовкой, полейте румяным лучком и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie