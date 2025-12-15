- Дата публикации
Категория
- Вторые блюда
1 кг картофеля творит чудеса: блюдо, которое заменяет мясо и спасает семейный бюджет
Ленивые картофельные вареники — быстрое, нежное и удивительно питательное блюдо, которое легко приготовить буквально за несколько минут.
Идеальный вариант для уютного семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.
Ингредиенты
- отварной картофель
- 1 кг
- мука
- 350-400 г
- яйца
- 2шт.
- соль, перец, специи
- по вкусу
- лук
- для зажарки
Процесс приготовления:
Сначала отварите картофель и превратите его в мягкое пюре. Добавьте яйца, соль и излюбленные специи, после чего тщательно вымешайте массу.
Понемногу всыпайте муку, замешивая нежное и податливое тесто, легко отстающее от рук. Посыпьте рабочую поверхность мукой и продолжайте вымешивать на столе, пока тесто не станет гладким и эластичным. Разделите его на две части.
Каждую часть скатайте в шарик, а затем — в тонкую “колбаску”. Нарежьте ее на маленькие кусочки и придайте им любую удобную форму — круглую или продолговатую.
Выложите сформированные вареники на доску. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, доведите до кипения и подсолите. Аккуратно опустите вареники в кипяток, накройте крышкой и варите на слабом огне около 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность.
Параллельно поджарьте лук до золотистости. Готовые вареники достаньте шумовкой, полейте румяным лучком и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!