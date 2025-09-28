Баклажаны на сковороде: рецепт на ужин (фото с сайта "Одна хвилина")

По вкусу это блюдо напоминает горячие бутерброды, но оно гораздо полезнее и еще более насыщенное и аппетитное. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилина”.

Процесс приготовления:

Сначала переведите куриный фарш в удобную миску. Добавьте к нему приправу для курицы, соль и любимые специи. По желанию можно добавить щепотку сушеного чеснока или один свежий зубчик. Тщательно перемешайте фарш руками, чтобы он стал однородным и хорошо держал форму.

Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Каждый кусочек немного отбейте, чтобы он стал мягким и быстрее приготовился.

На подготовленные кружочки нанесите тонкий слой фарша — слишком много не нужно, чтобы блюдо равномерно прокалилось. Обваляйте баклажаны сначала в муке, а затем во взбитом яйце, формируя нежный кляр.