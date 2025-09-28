ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
33
1 мин

Баклажаны по-новому: быстрый и сытный хит на ужин — рубим, отбиваем, жарим с фаршем за 30 минут

Эти баклажаны придутся по вкусу всем в вашей семье — даже тем, кто не очень любит овощи, они понравятся благодаря сочной начинке из фарша.

Татьяна Мележик
58 минут
137 ккал
Баклажаны на сковороде: рецепт на ужин (фото с сайта "Одна хвилина")

Баклажаны на сковороде: рецепт на ужин (фото с сайта "Одна хвилина")

По вкусу это блюдо напоминает горячие бутерброды, но оно гораздо полезнее и еще более насыщенное и аппетитное. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилина”.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
куриный фарш
300г
куриные яйца
1 шт.
пшеничная мука
100г
приправа для курицы
1 ч. ложка
соль и перец
по вкусу
чеснок
по вкусу
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Сначала переведите куриный фарш в удобную миску. Добавьте к нему приправу для курицы, соль и любимые специи. По желанию можно добавить щепотку сушеного чеснока или один свежий зубчик. Тщательно перемешайте фарш руками, чтобы он стал однородным и хорошо держал форму.

  2. Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Каждый кусочек немного отбейте, чтобы он стал мягким и быстрее приготовился.

  3. На подготовленные кружочки нанесите тонкий слой фарша — слишком много не нужно, чтобы блюдо равномерно прокалилось. Обваляйте баклажаны сначала в муке, а затем во взбитом яйце, формируя нежный кляр.

  4. Жарьте на разогретом растительном масле: сначала фаршем вниз, затем переверните и обжаривайте до аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

33
