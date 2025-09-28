- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Баклажаны по-новому: быстрый и сытный хит на ужин — рубим, отбиваем, жарим с фаршем за 30 минут
Эти баклажаны придутся по вкусу всем в вашей семье — даже тем, кто не очень любит овощи, они понравятся благодаря сочной начинке из фарша.
По вкусу это блюдо напоминает горячие бутерброды, но оно гораздо полезнее и еще более насыщенное и аппетитное. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилина”.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- куриный фарш
- 300г
- куриные яйца
- 1 шт.
- пшеничная мука
- 100г
- приправа для курицы
- 1 ч. ложка
- соль и перец
- по вкусу
- чеснок
- по вкусу
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Сначала переведите куриный фарш в удобную миску. Добавьте к нему приправу для курицы, соль и любимые специи. По желанию можно добавить щепотку сушеного чеснока или один свежий зубчик. Тщательно перемешайте фарш руками, чтобы он стал однородным и хорошо держал форму.
Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Каждый кусочек немного отбейте, чтобы он стал мягким и быстрее приготовился.
На подготовленные кружочки нанесите тонкий слой фарша — слишком много не нужно, чтобы блюдо равномерно прокалилось. Обваляйте баклажаны сначала в муке, а затем во взбитом яйце, формируя нежный кляр.
Жарьте на разогретом растительном масле: сначала фаршем вниз, затем переверните и обжаривайте до аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!