Баклажаны, запеченные с мясом сыром и помидорами: блюдо, которое подойдет и для праздничного стола

Очень вкусное, красивое и сытное блюдо из баклажан, которое можно подать как к обеду, так и на праздничный стол. Баклажаны, мясо, сыр и помидоры отлично сочетаются между собой. Такое блюдо придется по вкусу даже тем, кто не любит синенькие.
- Баклажаны нарежьте не слишком тонкими пластинами. Сделайте на них небольшие надрезы. Слегка посолите и смажьте растительным маслом.
- Куриное филе мелко нарежьте.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Помидор нарежьте кубиками.
- Для начинки: в миску выложите куриное филе, вбейте яйцо, сыр, помидор, сыр, выдавите чеснок через пресс. Добавьте перец и соль. Хорошо перемешайте.
- Баклажаны выложите на противень, смазанный растительным маслом. На каждый распределите равномерно начинку.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут.
Совет:
- Мясо используйте любое.
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