Баклажаны, запеченные с мясом сыром и помидорами: блюдо, которое подойдет и для праздничного стола

Очень вкусное, красивое и сытное блюдо из баклажан, которое можно подать как к обеду, так и на праздничный стол. Баклажаны, мясо, сыр и помидоры отлично сочетаются между собой. Такое блюдо придется по вкусу даже тем, кто не любит синенькие.