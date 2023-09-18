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Баклажаны, запеченные с мясом сыром и помидорами: блюдо, которое подойдет и для праздничного стола

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
107 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
512
Время на прочтение
1 мин
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Баклажаны, запеченные с мясом сыром и помидорами: блюдо, которое подойдет и для праздничного стола

Баклажаны, запеченные с мясом, сыром и помидорами / Фото: Credits

Очень вкусное, красивое и сытное блюдо из баклажан, которое можно подать как к обеду, так и на праздничный стол. Баклажаны, мясо, сыр и помидоры отлично сочетаются между собой. Такое блюдо придется по вкусу даже тем, кто не любит синенькие.

  1. Баклажаны нарежьте не слишком тонкими пластинами. Сделайте на них небольшие надрезы. Слегка посолите и смажьте растительным маслом.
  2. Куриное филе мелко нарежьте.
  3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  4. Помидор нарежьте кубиками.
  5. Для начинки: в миску выложите куриное филе, вбейте яйцо, сыр, помидор, сыр, выдавите чеснок через пресс. Добавьте перец и соль. Хорошо перемешайте.
  6. Баклажаны выложите на противень, смазанный растительным маслом. На каждый распределите равномерно начинку.
  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут.

Совет:

  • Мясо используйте любое.

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Дата публикации
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