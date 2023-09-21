Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Соединив помидоры, сыр и баклажаны вы получите яркое диетическое блюдо. Помидоры и чеснок добавят легкую кислинку и остроту. Такие баклажаны очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- баклажаны
- 500 г
- помидоры свежие
- 300 г
- сыр твердый
- 120 г
- чеснок
- 4 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра. Хорошо посолите и оставьте на 30 минут. Затем промойте в холодной воде.
- Помидоры нарежьте кружочками.
- Сыр натрите на мелкой терке, а чеснок мелко нарубите ножом.
- Баклажаны выложите в форму для запекания. Каждый кружок посыпьте чесноком, положите сверху помидор, посолите, поперчите и посыпьте сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Советы:
Сыр используйте любой.
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