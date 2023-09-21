Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
67 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
171
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Баклажаны запеченные с помидорами и сыром / Фото: Credits

Соединив помидоры, сыр и баклажаны вы получите яркое диетическое блюдо. Помидоры и чеснок добавят легкую кислинку и остроту. Такие баклажаны очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

баклажаны
500 г
помидоры свежие
300 г
сыр твердый
120 г
чеснок
4 зубчика
перец черный молотый
соль
  1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра. Хорошо посолите и оставьте на 30 минут. Затем промойте в холодной воде.
  2. Помидоры нарежьте кружочками.
  3. Сыр натрите на мелкой терке, а чеснок мелко нарубите ножом.
  4. Баклажаны выложите в форму для запекания. Каждый кружок посыпьте чесноком, положите сверху помидор, посолите, поперчите и посыпьте сыром.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Советы:

Сыр используйте любой.

Читайте также:

Запеченные баклажанные лодочки с сыром и грецкими орехами | Рецепты "Сниданка"

Запеченные баклажанные лодочки с сыром и грецкими орехами | Рецепты "Сниданка"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
171
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация