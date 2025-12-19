- Дата публикации
Без этого мяса не обходится ни один Новый год: невероятно нежное блюдо под сырной шубкой с тайным ингредиентом
Приготовление горячего мясного блюда на Новый год — неизменная праздничная традиция. Многие хозяйки выбирают сложные рецепты, стремясь поразить гостей, хотя настоящий эффект часто скрывается в простоте.
Рассказываем, как без лишних хлопот приготовить сочное и невероятно нежное мясо под сырной шубкой с неожиданным секретным ингредиентом.
Ингредиенты
- свинина без косточки
- 1 кг
- шампиньоны
- 400г
- твердый сыр
- 300г
- лук
- 1 шт.
- майонез и сметана
- по 2 ст. ложки
- соль, специи
- по вкусу
Процесс приготовления:
Мясо нарезаем порционными кусками, тщательно отбиваем каждый, выкладываем в форму для запекания и щедро приправляем солью и специями.
Лук и грибы мелко шинкуем, обжариваем на растительном масле до золотистой мягкости, после чего добавляем майонез, сметану и тертый сыр. Получившуюся аппетитную "шубку" равномерно распределяем поверх мяса и ставим блюдо в духовку.
Запекаем 45 минут при температуре 180° — и на столе появляется сочное, ароматное горячее мясо, без которого невозможно представить новогоднее застолье.
Приятного аппетита!