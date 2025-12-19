ТСН в социальных сетях

Вторые блюда

Вторые блюда
101
1 мин

Без этого мяса не обходится ни один Новый год: невероятно нежное блюдо под сырной шубкой с тайным ингредиентом

Приготовление горячего мясного блюда на Новый год — неизменная праздничная традиция. Многие хозяйки выбирают сложные рецепты, стремясь поразить гостей, хотя настоящий эффект часто скрывается в простоте.

Татьяна Мележик
1 час. 15 мин.
255 ккал
Праздничное мясо на Новый год: рецепт

Праздничное мясо на Новый год: рецепт / © Freepik

Рассказываем, как без лишних хлопот приготовить сочное и невероятно нежное мясо под сырной шубкой с неожиданным секретным ингредиентом.

Ингредиенты

свинина без косточки
1 кг
шампиньоны
400г
твердый сыр
300г
лук
1 шт.
майонез и сметана
по 2 ст. ложки
соль, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мясо нарезаем порционными кусками, тщательно отбиваем каждый, выкладываем в форму для запекания и щедро приправляем солью и специями.

  2. Лук и грибы мелко шинкуем, обжариваем на растительном масле до золотистой мягкости, после чего добавляем майонез, сметану и тертый сыр. Получившуюся аппетитную "шубку" равномерно распределяем поверх мяса и ставим блюдо в духовку.

  3. Запекаем 45 минут при температуре 180° — и на столе появляется сочное, ароматное горячее мясо, без которого невозможно представить новогоднее застолье.

Приятного аппетита!

