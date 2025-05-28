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- Вторые блюда
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Без сухарей или муки: интересный рецепт сочных котлет на каждый день
Сочные домашние котлеты — универсальный выбор для питательного обеда или ужина. Их можно готовить из различных видов мяса, дополняя ароматными специями, зеленью и чесноком. А вместо традиционной муки кулинары предлагают использовать манку — это придает блюду более нежную текстуру и интересный вкус.
Одна из кулинарок обнародовала в Instagram оригинальный рецепт нежнейших и ароматных котлет, в которых вместо муки используется манка.
Ингредиенты
- фарш
- 500г
- кефир
- 200 мл
- яйца
- 2шт.
- лук
- 2шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- соль, перец
- по вкусу
- укроп
- пучок
- манка
- 5 ст. ложек
Процесс приготовления:
Мясной фарш соединить с кефиром, взбитыми яйцами, натертым луком и измельченным чесноком. Добавить любимые специи, мелко нарезанную зелень, а в самом конце — манку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
С помощью ложки сформовать котлеты и выложить на хорошо разогретую сковороду. Обжарить с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Чтобы сделать блюдо еще более нежным и сочным, лучше накрыть сковороду крышкой и тушить котлеты несколько минут на слабом огне.