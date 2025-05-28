Без сухарей или муки: интересный рецепт сочных котлет на каждый день

Мясной фарш соединить с кефиром, взбитыми яйцами, натертым луком и измельченным чесноком. Добавить любимые специи, мелко нарезанную зелень, а в самом конце — манку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

С помощью ложки сформовать котлеты и выложить на хорошо разогретую сковороду. Обжарить с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Чтобы сделать блюдо еще более нежным и сочным, лучше накрыть сковороду крышкой и тушить котлеты несколько минут на слабом огне.