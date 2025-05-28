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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Без сухарей или муки: интересный рецепт сочных котлет на каждый день

Сочные домашние котлеты — универсальный выбор для питательного обеда или ужина. Их можно готовить из различных видов мяса, дополняя ароматными специями, зеленью и чесноком. А вместо традиционной муки кулинары предлагают использовать манку — это придает блюду более нежную текстуру и интересный вкус.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Котлеты без сухарей и муки: рецепт

Котлеты без сухарей и мука: рецепт / © unsplash.com

Одна из кулинарок обнародовала в Instagram оригинальный рецепт нежнейших и ароматных котлет, в которых вместо муки используется манка.

Ингредиенты

фарш
500г
кефир
200 мл
яйца
2шт.
лук
2шт.
чеснок
2-3 зубчика
соль, перец
по вкусу
укроп
пучок
манка
5 ст. ложек

Процесс приготовления:

  1. Мясной фарш соединить с кефиром, взбитыми яйцами, натертым луком и измельченным чесноком. Добавить любимые специи, мелко нарезанную зелень, а в самом конце — манку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

  2. С помощью ложки сформовать котлеты и выложить на хорошо разогретую сковороду. Обжарить с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Чтобы сделать блюдо еще более нежным и сочным, лучше накрыть сковороду крышкой и тушить котлеты несколько минут на слабом огне.

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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