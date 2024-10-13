Биточки по-крестьянски: готовятся просто и очень легко, вкуснее отбивных или котлет

Вкусное блюдо украинской кухни, которое станет любимым среди членов вашей семьи.
Готовить такое блюдо очень просто. Она намного вкуснее традиционных отбивных или котлет. Все благодаря грибному соусу. К нему обязательно берите настоящие белые грибочки.
Ингредиенты
- белый хлеб
- 80 г
- молоко
- для замачивания хлеба
- куриный фарш
- 600 г
- лук
- 2 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- соль, перец, сухой чеснок
- по желанию
- мука
- 4 ст. ложки
- масло
- 3 ст. кровати
- белые грибы
- 200 г
- сливочное масло
- 30 г
- сметана жирная
- 3-4 ст. ложки
- сливки 10%
- 100 г
- вода
- 100 г
Процесс приготовления:
- Срежьте с хлеба корочку, нарежьте его кусочками и залейте молоком. В отдельной емкости смешайте фарш с луком. Позже туда добавьте замоченный хлеб.
- В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец, сухой чеснок. Всё хорошо перемешайте и отбейте руками.
- Сформируйте круглые биточки, которые нужно после этого обвалять в муке.
- Налейте на сковороду 1 ст. ложку масла, разогрейте, обжарьте биточки с обеих сторон.
- Теперь отложите биточки в сторону, потому что нужно приготовить грибной соус. Для этого: на сковороду влейте 2 ст. ложки масла, обжарьте 1 мелко нарезанный лук, добавьте порезанные грибы, муку, сливочное масло и перемешайте.
- Влейте сметану и сливки, добавьте соль, перец и специи по вкусу.
- Выложите в соус биточки, накройте сковороду крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.
Перед подачей на стол можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!