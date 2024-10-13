Биточки по-крестьянски: готовятся просто и очень легко, вкуснее отбивных или котлет

Готовить такое блюдо очень просто. Она намного вкуснее традиционных отбивных или котлет. Все благодаря грибному соусу. К нему обязательно берите настоящие белые грибочки.

Ингредиенты белый хлеб 80 г молоко для замачивания хлеба куриный фарш 600 г лук 2 шт. яйцо 1 шт. соль, перец, сухой чеснок по желанию мука 4 ст. ложки масло 3 ст. кровати белые грибы 200 г сливочное масло 30 г сметана жирная 3-4 ст. ложки сливки 10% 100 г вода 100 г

Процесс приготовления:

Срежьте с хлеба корочку, нарежьте его кусочками и залейте молоком. В отдельной емкости смешайте фарш с луком. Позже туда добавьте замоченный хлеб. В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец, сухой чеснок. Всё хорошо перемешайте и отбейте руками. Сформируйте круглые биточки, которые нужно после этого обвалять в муке. Налейте на сковороду 1 ст. ложку масла, разогрейте, обжарьте биточки с обеих сторон. Теперь отложите биточки в сторону, потому что нужно приготовить грибной соус. Для этого: на сковороду влейте 2 ст. ложки масла, обжарьте 1 мелко нарезанный лук, добавьте порезанные грибы, муку, сливочное масло и перемешайте. Влейте сметану и сливки, добавьте соль, перец и специи по вкусу. Выложите в соус биточки, накройте сковороду крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.

Перед подачей на стол можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!