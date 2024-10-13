Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Биточки по-крестьянски: готовятся просто и очень легко, вкуснее отбивных или котлет

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
129 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Биточки по-крестьянски: готовятся просто и очень легко, вкуснее отбивных или котлет

Биточки по-крестьянски: рецепт / Фото: commons.wikimedia.org

Вкусное блюдо украинской кухни, которое станет любимым среди членов вашей семьи.

Готовить такое блюдо очень просто. Она намного вкуснее традиционных отбивных или котлет. Все благодаря грибному соусу. К нему обязательно берите настоящие белые грибочки.

Ингредиенты

белый хлеб
80 г
молоко
для замачивания хлеба
куриный фарш
600 г
лук
2 шт.
яйцо
1 шт.
соль, перец, сухой чеснок
по желанию
мука
4 ст. ложки
масло
3 ст. кровати
белые грибы
200 г
сливочное масло
30 г
сметана жирная
3-4 ст. ложки
сливки 10%
100 г
вода
100 г

Процесс приготовления:

  1. Срежьте с хлеба корочку, нарежьте его кусочками и залейте молоком. В отдельной емкости смешайте фарш с луком. Позже туда добавьте замоченный хлеб.
  2. В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец, сухой чеснок. Всё хорошо перемешайте и отбейте руками.
  3. Сформируйте круглые биточки, которые нужно после этого обвалять в муке.
  4. Налейте на сковороду 1 ст. ложку масла, разогрейте, обжарьте биточки с обеих сторон.
  5. Теперь отложите биточки в сторону, потому что нужно приготовить грибной соус. Для этого: на сковороду влейте 2 ст. ложки масла, обжарьте 1 мелко нарезанный лук, добавьте порезанные грибы, муку, сливочное масло и перемешайте.
  6. Влейте сметану и сливки, добавьте соль, перец и специи по вкусу.
  7. Выложите в соус биточки, накройте сковороду крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.

Перед подачей на стол можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация