Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Быстрый и вкусный ужин: отбивные из фарша за 10 мин, даже когда до зарплаты еще 2 недели

Каждая хозяйка знает, как трудно иногда приготовить вкусный ужин. А еще сложнее придумать, что именно готовить. Этот рецепт точно станет вашим любимым!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
47 минут
Пищевая ценность на 100 г
318 ккал
Отбивные из фарша: рецепт (фото с сайта "Одна хвилинка")

Отбивные можно готовить не только из разных филе, но и из обычного фарша. Они станут великолепной альтернативой классическим и будут смаковать даже лучше. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилинка”.

Ингредиенты

фарш из свинины и говядины
450г
пшеничная мука
6 ст. ложки
картофельный крахмал
2 ст. ложки
яйца
3 шт.
соль и черный молотый перец
по вкусу
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Посолите фарш и добавьте любимые специи по вкусу. Хорошо вымесите его руками до однородной мягкой консистенции. Муку и крахмал смешайте отдельно вилкой до равномерности. Разделите фарш на 8 равных частей и сформуйте из них аккуратные шарики. Каждый шарик щедро обваляйте в смеси муки с крахмалом, после чего раскатайте в тонкую лепешку.

  2. В глубокой миске взбейте 3 яйца до однородности. Опускайте каждую лепешку в яичную смесь с обеих сторон, а затем выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с маслом. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой, аппетитной корочки.

  3. Готовые отбивные переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приятного аппетита!

