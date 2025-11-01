- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Быстрый и вкусный ужин: отбивные из фарша за 10 мин, даже когда до зарплаты еще 2 недели
Каждая хозяйка знает, как трудно иногда приготовить вкусный ужин. А еще сложнее придумать, что именно готовить. Этот рецепт точно станет вашим любимым!
Отбивные можно готовить не только из разных филе, но и из обычного фарша. Они станут великолепной альтернативой классическим и будут смаковать даже лучше. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилинка”.
Ингредиенты
- фарш из свинины и говядины
- 450г
- пшеничная мука
- 6 ст. ложки
- картофельный крахмал
- 2 ст. ложки
- яйца
- 3 шт.
- соль и черный молотый перец
- по вкусу
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Посолите фарш и добавьте любимые специи по вкусу. Хорошо вымесите его руками до однородной мягкой консистенции. Муку и крахмал смешайте отдельно вилкой до равномерности. Разделите фарш на 8 равных частей и сформуйте из них аккуратные шарики. Каждый шарик щедро обваляйте в смеси муки с крахмалом, после чего раскатайте в тонкую лепешку.
В глубокой миске взбейте 3 яйца до однородности. Опускайте каждую лепешку в яичную смесь с обеих сторон, а затем выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с маслом. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой, аппетитной корочки.
Готовые отбивные переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!