Быстрый и вкусный ужин: отбивные из фарша за 10 мин, даже когда до зарплаты еще 2 недели

Посолите фарш и добавьте любимые специи по вкусу. Хорошо вымесите его руками до однородной мягкой консистенции. Муку и крахмал смешайте отдельно вилкой до равномерности. Разделите фарш на 8 равных частей и сформуйте из них аккуратные шарики. Каждый шарик щедро обваляйте в смеси муки с крахмалом, после чего раскатайте в тонкую лепешку.