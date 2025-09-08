ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
330
1 мин

Бюджетно и вкусно: попробуйте это блюдо из картофеля и консервы — ваша семья будет в восторге

Картофельные зразы, которые готовятся 20 минут — это настоящая находка для тех, кто ищет быстрый и бюджетный вариант обеда или ужина.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 5 мин.
169 ккал
Рецепт из картофеля и консервы (фото иллюстративный)

Рецепт блюда из картофеля и консервы (фото иллюстративное) / © unsplash.com

Вы не найдете более простого и бюджетного варианта вкусного блюда для всей семьи. А рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

картофель отварной
700г
яйцо
1 шт.
мука
200 г
зелень
по вкусу
крахмал
посыпать на стол
консерва рыбная
375 г
специи, перец, соль
по вкусу
подсолнечное масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Картофель очистить, порезать, отварить до готовности в подсоленной воде. Превратить в пюре, добавить специи, соль, перец. Разбить одно яйцо и тщательно перемешать. Добавить муку и зелень. Еще раз перемешать.

  2. В отдельной миске вилкой размять рыбную консерву, посыпать крахмалом стол, сформировать из картофеля лепешки, внутрь выложить начинку из консервы, сформировать зразы.

  3. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

330
