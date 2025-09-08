- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
Бюджетно и вкусно: попробуйте это блюдо из картофеля и консервы — ваша семья будет в восторге
Картофельные зразы, которые готовятся 20 минут — это настоящая находка для тех, кто ищет быстрый и бюджетный вариант обеда или ужина.
Вы не найдете более простого и бюджетного варианта вкусного блюда для всей семьи. А рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- картофель отварной
- 700г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 200 г
- зелень
- по вкусу
- крахмал
- посыпать на стол
- консерва рыбная
- 375 г
- специи, перец, соль
- по вкусу
- подсолнечное масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Картофель очистить, порезать, отварить до готовности в подсоленной воде. Превратить в пюре, добавить специи, соль, перец. Разбить одно яйцо и тщательно перемешать. Добавить муку и зелень. Еще раз перемешать.
В отдельной миске вилкой размять рыбную консерву, посыпать крахмалом стол, сформировать из картофеля лепешки, внутрь выложить начинку из консервы, сформировать зразы.
Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!