Через семь минут уже можно жарить на мангале: быстрый маринад для филе

Быстрый маринад для филе на мангале: рецепт / © Pixabay

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Если вы не успели подготовить традиционный маринад для мяса, а гости уже на подходе, намного более быстрый и более простой вариант. Этот маринад позволяет сделать шашлык сочным и вкусным за минимум времени.

Ингредиенты мелкая соль 3 ст. ложки теплая вода 1 л чеснок 2 зубчики луковица большая 1 шт. тмин, черный перец, имбирь, лимонная цедра по вкусу

Процесс приготовления:

Сначала нужно растворить соль в теплой воде, пока кристаллы полностью не исчезнут. Затем добавьте нарезанный большими кольцами лук и мелко измельченный чеснок. Специи можете выбрать по своему вкусу. Мясо нарежьте на порционные кусочки и полностью погрузите в маринад. Сверху уложите рычаг и оставьте мясо мариноваться на 7 минут — этого времени достаточно, чтобы раствор проник в волокна. После этого извлеките мясо и приступайте к жарке.

Секрет этого маринада в том, что солевой раствор создает осмотическое давление, что значительно ускоряет проникновение маринада в мясо. Лук и чеснок выделяют ферменты, способствующие размягчению мясных волокон. Теплая вода, в свою очередь, помогает ускорить процесс диффузии.

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