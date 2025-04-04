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Через семь минут уже можно жарить на мангале: быстрый маринад для филе
Маринад можно сделать в считанные минуты, а мясо будет настолько вкусным, что сложно даже представить. Вот как легко приготовить шашлык и быстро получить от него удовольствие.
Если вы не успели подготовить традиционный маринад для мяса, а гости уже на подходе, намного более быстрый и более простой вариант. Этот маринад позволяет сделать шашлык сочным и вкусным за минимум времени.
Ингредиенты
- мелкая соль
- 3 ст. ложки
- теплая вода
- 1 л
- чеснок
- 2 зубчики
- луковица большая
- 1 шт.
- тмин, черный перец, имбирь, лимонная цедра
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала нужно растворить соль в теплой воде, пока кристаллы полностью не исчезнут. Затем добавьте нарезанный большими кольцами лук и мелко измельченный чеснок. Специи можете выбрать по своему вкусу.
Мясо нарежьте на порционные кусочки и полностью погрузите в маринад. Сверху уложите рычаг и оставьте мясо мариноваться на 7 минут — этого времени достаточно, чтобы раствор проник в волокна. После этого извлеките мясо и приступайте к жарке.
Секрет этого маринада в том, что солевой раствор создает осмотическое давление, что значительно ускоряет проникновение маринада в мясо. Лук и чеснок выделяют ферменты, способствующие размягчению мясных волокон. Теплая вода, в свою очередь, помогает ускорить процесс диффузии.