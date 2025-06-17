Для ваших родных котлеты "Птичье молоко" станут настоящим подарком и проявлением вашей любви: они отличаются хрустящей панировкой, нежной начинкой и очень сочным мясом.

Процесс приготовления:

Отварите яйца до готовности, остудите и очистите. Белый хлеб измельчите руками, залейте молоком и быстро отожмите избыток жидкости.

Куриное филе вместе с луком и чесноком нарежьте произвольными кусками и измельчите в блендере до получения гладкой, однородной массы. Добавьте в нее размоченный хлеб, вбейте сырое яйцо, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте до соединения всех ингредиентов.

Сваренные яйца натрите на мелкой терке. Соедините с мягким сливочным маслом и разомните до состояния нежной пасты. Всыпьте мелко иссеченную зелень, еще раз перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец по своему вкусу.

Для приготовления кляра разбейте яйца, добавьте к ним майонез и щепотку соли. Взбейте смесь вилкой до однородного состояния. В отдельном сосуде смешайте пшеничную муку с разрыхлителем и всыпьте в яично-майонезную массу. Перемешайте до консистенции густого теста, похожего на то, из которого готовят оладьи. Если смесь получилась слишком густой, добавьте еще одно яйцо и размешайте.

Чтобы сформовать котлеты, слегка смочите руки в воде. Возьмите небольшую порцию фарша (чуть меньше столовой ложки), сделайте плоскую круглую лепешку. В центр выложите 1–2 чайные ложки творожно-яичной начинки и осторожно соедините края, как во время лепки вареников, чтобы начинка оказалась внутри.