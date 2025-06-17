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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
290
Время на прочтение
2 мин

Чрезвычайно нежные и сочные: куриные котлеты "Птичье молоко" — попробуйте, не пожалеете

Если вы любите жарить именно куриные котлеты, попробуйте приготовить по этому рецепту. Они по-настоящему тают во рту.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
58 минут
Пищевая ценность на 100 г
226 ккал
Куриные котлеты "Птичье молоко": рецепт

Куриные котлеты "Птичье молоко": рецепт / © Фото из открытых источников

Для ваших родных котлеты "Птичье молоко" станут настоящим подарком и проявлением вашей любви: они отличаются хрустящей панировкой, нежной начинкой и очень сочным мясом.

Ингредиенты

куриное филе
2шт.
белый хлеб
200г
молоко
30 мл
луковица
1 шт.
чеснок
3 зубчики
яйцо (в фарш)
1 шт.
соль, перец
по вкусу
яйцо (начинка)
2шт.
твердый сыр
100г
сливочное масло
100г
зелень
30г
яйцо (на кляр)
2шт.
пшеничная мука
60г
разрыхлитель
майонез
60г

Процесс приготовления:

  1. Отварите яйца до готовности, остудите и очистите. Белый хлеб измельчите руками, залейте молоком и быстро отожмите избыток жидкости.

  2. Куриное филе вместе с луком и чесноком нарежьте произвольными кусками и измельчите в блендере до получения гладкой, однородной массы. Добавьте в нее размоченный хлеб, вбейте сырое яйцо, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте до соединения всех ингредиентов.

  3. Сваренные яйца натрите на мелкой терке. Соедините с мягким сливочным маслом и разомните до состояния нежной пасты. Всыпьте мелко иссеченную зелень, еще раз перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец по своему вкусу.

  4. Для приготовления кляра разбейте яйца, добавьте к ним майонез и щепотку соли. Взбейте смесь вилкой до однородного состояния. В отдельном сосуде смешайте пшеничную муку с разрыхлителем и всыпьте в яично-майонезную массу. Перемешайте до консистенции густого теста, похожего на то, из которого готовят оладьи. Если смесь получилась слишком густой, добавьте еще одно яйцо и размешайте.

  5. Чтобы сформовать котлеты, слегка смочите руки в воде. Возьмите небольшую порцию фарша (чуть меньше столовой ложки), сделайте плоскую круглую лепешку. В центр выложите 1–2 чайные ложки творожно-яичной начинки и осторожно соедините края, как во время лепки вареников, чтобы начинка оказалась внутри.

  6. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Осторожно обмакивайте каждую котлету в кляр и выкладывайте на горячую поверхность. По желанию можно работать в перчатках. Обжаривайте с обеих сторон по 2 минуты – до появления золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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