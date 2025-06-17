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Чрезвычайно нежные и сочные: куриные котлеты "Птичье молоко" — попробуйте, не пожалеете
Если вы любите жарить именно куриные котлеты, попробуйте приготовить по этому рецепту. Они по-настоящему тают во рту.
Для ваших родных котлеты "Птичье молоко" станут настоящим подарком и проявлением вашей любви: они отличаются хрустящей панировкой, нежной начинкой и очень сочным мясом.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2шт.
- белый хлеб
- 200г
- молоко
- 30 мл
- луковица
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчики
- яйцо (в фарш)
- 1 шт.
- соль, перец
- по вкусу
- яйцо (начинка)
- 2шт.
- твердый сыр
- 100г
- сливочное масло
- 100г
- зелень
- 30г
- яйцо (на кляр)
- 2шт.
- пшеничная мука
- 60г
- разрыхлитель
- 5г
- майонез
- 60г
Процесс приготовления:
Отварите яйца до готовности, остудите и очистите. Белый хлеб измельчите руками, залейте молоком и быстро отожмите избыток жидкости.
Куриное филе вместе с луком и чесноком нарежьте произвольными кусками и измельчите в блендере до получения гладкой, однородной массы. Добавьте в нее размоченный хлеб, вбейте сырое яйцо, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте до соединения всех ингредиентов.
Сваренные яйца натрите на мелкой терке. Соедините с мягким сливочным маслом и разомните до состояния нежной пасты. Всыпьте мелко иссеченную зелень, еще раз перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец по своему вкусу.
Для приготовления кляра разбейте яйца, добавьте к ним майонез и щепотку соли. Взбейте смесь вилкой до однородного состояния. В отдельном сосуде смешайте пшеничную муку с разрыхлителем и всыпьте в яично-майонезную массу. Перемешайте до консистенции густого теста, похожего на то, из которого готовят оладьи. Если смесь получилась слишком густой, добавьте еще одно яйцо и размешайте.
Чтобы сформовать котлеты, слегка смочите руки в воде. Возьмите небольшую порцию фарша (чуть меньше столовой ложки), сделайте плоскую круглую лепешку. В центр выложите 1–2 чайные ложки творожно-яичной начинки и осторожно соедините края, как во время лепки вареников, чтобы начинка оказалась внутри.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Осторожно обмакивайте каждую котлету в кляр и выкладывайте на горячую поверхность. По желанию можно работать в перчатках. Обжаривайте с обеих сторон по 2 минуты – до появления золотистой корочки.
Приятного аппетита!