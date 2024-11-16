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Что добавить в фарш вместо хлеба и яиц, чтобы приготовить вкусные, сочные котлеты

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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Что добавить в фарш вместо хлеба и яиц, чтобы приготовить вкусные, сочные котлеты

Вкусные котлеты

Рецепт вкусных котлет без хлеба и яиц

Делимся рецептом котлет с добавлением крупы, которая заменит традиционные ингредиенты как хлеб и яйца. Результат вас приятно обрадует, котлеты получаются сочными, румяными, вкусными.

Ингредиенты:

  • 600 г любого фарша,
  • 150 г перловки,
  • столовая ложка панировочных сухарей,
  • растительное масло для жарки,
  • соль и специи, зелень — по вкусу

Приготовление:

  • Отварите перловку до готовности, она не должна стать слишком вязкой.
  • Добавить в фарш перловку соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте.
  • Если смесь получается слишком влажной, можно добавить немного панировочных сухарей для достижения идеальной консистенции.
  • Поставьте все это в холодильник на несколько часов
  • Возьмите фарш и сформуйте котлеты нужного размера.
  • На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки.

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