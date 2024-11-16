Что добавить в фарш вместо хлеба и яиц, чтобы приготовить вкусные, сочные котлеты

Рецепт вкусных котлет без хлеба и яиц

Делимся рецептом котлет с добавлением крупы, которая заменит традиционные ингредиенты как хлеб и яйца. Результат вас приятно обрадует, котлеты получаются сочными, румяными, вкусными.

Ингредиенты:

600 г любого фарша,

150 г перловки,

столовая ложка панировочных сухарей,

растительное масло для жарки,

соль и специи, зелень — по вкусу

Приготовление:

Отварите перловку до готовности, она не должна стать слишком вязкой.

Добавить в фарш перловку соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте.

Если смесь получается слишком влажной, можно добавить немного панировочных сухарей для достижения идеальной консистенции.

Поставьте все это в холодильник на несколько часов

Возьмите фарш и сформуйте котлеты нужного размера.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки.

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