Что добавить в фарш вместо хлеба и яиц, чтобы приготовить вкусные, сочные котлеты

Рецепт вкусных котлет без хлеба и яиц
Делимся рецептом котлет с добавлением крупы, которая заменит традиционные ингредиенты как хлеб и яйца. Результат вас приятно обрадует, котлеты получаются сочными, румяными, вкусными.
Ингредиенты:
- 600 г любого фарша,
- 150 г перловки,
- столовая ложка панировочных сухарей,
- растительное масло для жарки,
- соль и специи, зелень — по вкусу
Приготовление:
- Отварите перловку до готовности, она не должна стать слишком вязкой.
- Добавить в фарш перловку соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте.
- Если смесь получается слишком влажной, можно добавить немного панировочных сухарей для достижения идеальной консистенции.
- Поставьте все это в холодильник на несколько часов
- Возьмите фарш и сформуйте котлеты нужного размера.
- На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки.
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