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Что нужно добавить к котлетам, чтобы они были сочными: летний ингредиент, который сделает их нежными

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1155
Время на прочтение
1 мин
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Что нужно добавить к котлетам, чтобы они были сочными: летний ингредиент, который сделает их нежными

Какой ингредиент нужно добавить в котлеты, чтобы они были сочными.

Что добавить в фарш, чтобы котлеты не получились сухими

Значительно улучшит вкус котлет, сделает их сочными,нежными обычный кабачок. Поэтому спешите использовать этот овощ для приготовления котлет по-новому.

Ингредиенты для приготовления сочных котлет

  • мясной фарш – 500 г,
  • кабачок среднего размера — 1 шт.,
  • яйца – 2 шт.,
  • манка – 2 столовые ложки,
  • соль и перец – по вкусу,
  • панировочные сухари,
  • масло для жарки

Как приготовить котлеты с добавлением кабачка:

  1. Помытый кабачок натереть, посолить, подождать, пока образуется сок и его отжать.
  2. Фарш посолить, добавить яйца, манку, тщательно перемешать. Оставить смесь для набухания на 10 минут.
  3. Соединить фарш и кабачки и хорошо перемешать.
  4. Сформировать котлеты и обвалять в сухарях.
  5. Жарить котлеты на растительном масле до готовности 20-30 минут.

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Дата публикации
Просмотры
1155
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