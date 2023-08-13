Что нужно добавить к котлетам, чтобы они были сочными: летний ингредиент, который сделает их нежными

Что добавить в фарш, чтобы котлеты не получились сухими
Значительно улучшит вкус котлет, сделает их сочными,нежными обычный кабачок. Поэтому спешите использовать этот овощ для приготовления котлет по-новому.
Ингредиенты для приготовления сочных котлет
- мясной фарш – 500 г,
- кабачок среднего размера — 1 шт.,
- яйца – 2 шт.,
- манка – 2 столовые ложки,
- соль и перец – по вкусу,
- панировочные сухари,
- масло для жарки
Как приготовить котлеты с добавлением кабачка:
- Помытый кабачок натереть, посолить, подождать, пока образуется сок и его отжать.
- Фарш посолить, добавить яйца, манку, тщательно перемешать. Оставить смесь для набухания на 10 минут.
- Соединить фарш и кабачки и хорошо перемешать.
- Сформировать котлеты и обвалять в сухарях.
- Жарить котлеты на растительном масле до готовности 20-30 минут.
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