Что приготовить, если дома только картофель: конечно деруны

Деруны

Реклама

Когда холодильник пуст несколько картофелин в корзине способны превратиться в полноценный вкусный ужин. Предлагаем приготовить миниатюрные драники из простейших продуктов, которые соединят хрустящую корочку и нежную середину.

Ингредиенты

Картофель — 4-5 штук среднего размера (около 600 г).

Соль — по вкусу.

Растительное масло: для обжаривания.

Мука — 1–2 столовых ложки (добавляйте только если картофельная масса слишком влажная).

Репчатый лук — половина головки для аромата и сохранения светлого цвета картофеля.

Специи — молотый черный перец или один зубок чеснока.

Куриное яйцо — 1 штука для лучшего сцепления ингредиентов.

Сметана, натуральный йогурт или излюбленный соус.

Как приготовить

Очистите картофель и измельчите с помощью мелкой терки. Туда же можно натереть лук, если вы его используете.

Выложите полученную смесь в сито или заверните в ткань и максимально тщательно отожмите сок. Сухость массы гарантирует хруст и отсутствие брызг масла.

Полезный совет для тех кто готовит без муки — подождите минуту пока слитая жидкость отстоится, осторожно уберите воду, а оставшийся крахмал на дне верните к картофелю.

Приправьте массу солью и специями. Если смесь не держит форму, добавьте немного муки.

Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренном огне.

Выкладывайте картофельную массу небольшими порциями с помощью ложки слегка прижимая каждую для формирования тонких блинов.

Обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Выложите готовое блюдо на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир и сразу подавайте к столу.

Главный залог успеха — качественный отжим жидкости из тертого картофеля. Обязательно солите массу непосредственно перед жаркой, чтобы не спровоцировать выделение лишнего сока. Следите, чтобы на сковороде было достаточно места между дерунами, ведь это позволит им как раз жариться, а не тушиться.